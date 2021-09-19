https://ria.ru/20210919/volgograd-1750762713.html

В Волгоградской области проголосовали 49,3 процента избирателей на 10:00

В Волгоградской области проголосовали 49,3 процента избирателей на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Волгоградской области проголосовали 49,3 процента избирателей на 10:00

Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области на 10.00 в воскресенье составила 49,3%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:25

2021-09-19T11:25

2021-09-19T11:25

выборы в государственную думу

политика

волгоградская область

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области на 10.00 в воскресенье составила 49,3%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона."В Волгоградской области на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва по состоянию на 10.00 19 сентября явка избирателей составила 49,3%", - говорится в сообщении ведомства.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования - 18 сентября - явка на выборы в Госдуму в Волгоградской области составила 47,1%.В 2016 году в регионе, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 10 утра составила 7,8%.

https://ria.ru/20210918/feyki-1750703747.html

волгоградская область

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политика, волгоградская область, госдума рф