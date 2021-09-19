https://ria.ru/20210919/virus-1750749589.html
Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV
Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV - РИА Новости, 19.09.2021
Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV
В двух детских больницах Вашингтона заявили о росте числа пациентов, зараженных респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом пишет Washington Post. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:42
2021-09-19T09:42
2021-09-19T11:28
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В двух детских больницах Вашингтона заявили о росте числа пациентов, зараженных респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом пишет Washington Post.По словам врачей, инфекция чаще всего проявляется повышением температуры, а также появлением кашля и насморка. Однако в некоторых случаях она может привести к респираторному дистрессу, одному из типов дыхательной недостаточности, и к бронхиолиту — заболеванию, поражающему нижние ветви бронхов. Число заболевших чаще всего растет зимой, однако на сегодня таких пациентов уже больше, чем обычно.Медики полагают, что на рост числа случаев RSV косвенно повлияла пандемия COVID-19. Прошлой зимой педиатры почти не выявляли зараженных респираторно-синцитиальным вирусом или даже сезонным гриппом из-за ограничений по коронавирусу, в частности запрета массовых мероприятий. Однако после смягчения некоторых мер начался непрерывный подъем заболеваемости: с конца марта она росла на протяжении 12 недель параллельно со случаями дельта-штамма SARS-CoV-2.В Детской национальной больнице, расположенной в столице США, сообщили, что по статистике в отделении интенсивной терапии пациентов с вызванным RSV бронхиолитом в два раза больше, чем заболевших COVID-19. Впоследствии случаи респираторно-синцитиального вируса зафиксировали не только в США, но и в Швейцарии, Японии, Великобритания.Педиатр Дэн Финкельштейн из Capitol Medical Group отметил, что у многих родителей возникают вопросы о связи между коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом. По мнению медика, RSV не стал опаснее, чем был ранее, однако врачам теперь приходится лечить больных и с этим вирусом, и с COVID-19.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, RSV — наиболее частая причина пневмонии у детей младше года. Когда инфекция проникает глубоко в легкие, пациенты зачастую испытывают затруднения дыхания и им могут потребоваться госпитализация и кислородная маска.
https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750697045.html
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html
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в мире, сша, вашингтон (город), здоровье - общество
09:42 19.09.2021 (обновлено: 11:28 19.09.2021)
Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV
В США, Японии, Швейцарии и Великобритании выявили случаи заражения детей вирусом RSV
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
В двух детских больницах Вашингтона
заявили о росте числа пациентов, зараженных респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом пишет Washington Post
.
По словам врачей, инфекция чаще всего проявляется повышением температуры, а также появлением кашля и насморка. Однако в некоторых случаях она может привести к респираторному дистрессу, одному из типов дыхательной недостаточности, и к бронхиолиту — заболеванию, поражающему нижние ветви бронхов. Число заболевших чаще всего растет зимой, однако на сегодня таких пациентов уже больше, чем обычно.
Медики полагают, что на рост числа случаев RSV косвенно повлияла пандемия COVID-19. Прошлой зимой педиатры почти не выявляли зараженных респираторно-синцитиальным вирусом или даже сезонным гриппом из-за ограничений по коронавирусу, в частности запрета массовых мероприятий.
Однако после смягчения некоторых мер начался непрерывный подъем заболеваемости: с конца марта она росла на протяжении 12 недель параллельно со случаями дельта-штамма SARS-CoV-2.
В Детской национальной больнице, расположенной в столице США
, сообщили, что по статистике в отделении интенсивной терапии пациентов с вызванным RSV бронхиолитом в два раза больше, чем заболевших COVID-19. Впоследствии случаи респираторно-синцитиального вируса зафиксировали не только в США, но и в Швейцарии, Японии, Великобритания.
Педиатр Дэн Финкельштейн из Capitol Medical Group отметил, что у многих родителей возникают вопросы о связи между коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом. По мнению медика, RSV не стал опаснее, чем был ранее, однако врачам теперь приходится лечить больных и с этим вирусом, и с COVID-19.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, RSV — наиболее частая причина пневмонии у детей младше года. Когда инфекция проникает глубоко в легкие, пациенты зачастую испытывают затруднения дыхания и им могут потребоваться госпитализация и кислородная маска.