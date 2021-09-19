https://ria.ru/20210919/virus-1750749589.html

Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV

Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV - РИА Новости, 19.09.2021

Врачи сообщили о массовом заражении детей респираторным вирусом RSV

В двух детских больницах Вашингтона заявили о росте числа пациентов, зараженных респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом пишет Washington Post. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:42

2021-09-19T09:42

2021-09-19T11:28

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В двух детских больницах Вашингтона заявили о росте числа пациентов, зараженных респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Об этом пишет Washington Post.По словам врачей, инфекция чаще всего проявляется повышением температуры, а также появлением кашля и насморка. Однако в некоторых случаях она может привести к респираторному дистрессу, одному из типов дыхательной недостаточности, и к бронхиолиту — заболеванию, поражающему нижние ветви бронхов. Число заболевших чаще всего растет зимой, однако на сегодня таких пациентов уже больше, чем обычно.Медики полагают, что на рост числа случаев RSV косвенно повлияла пандемия COVID-19. Прошлой зимой педиатры почти не выявляли зараженных респираторно-синцитиальным вирусом или даже сезонным гриппом из-за ограничений по коронавирусу, в частности запрета массовых мероприятий. Однако после смягчения некоторых мер начался непрерывный подъем заболеваемости: с конца марта она росла на протяжении 12 недель параллельно со случаями дельта-штамма SARS-CoV-2.В Детской национальной больнице, расположенной в столице США, сообщили, что по статистике в отделении интенсивной терапии пациентов с вызванным RSV бронхиолитом в два раза больше, чем заболевших COVID-19. Впоследствии случаи респираторно-синцитиального вируса зафиксировали не только в США, но и в Швейцарии, Японии, Великобритания.Педиатр Дэн Финкельштейн из Capitol Medical Group отметил, что у многих родителей возникают вопросы о связи между коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом. По мнению медика, RSV не стал опаснее, чем был ранее, однако врачам теперь приходится лечить больных и с этим вирусом, и с COVID-19.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, RSV — наиболее частая причина пневмонии у детей младше года. Когда инфекция проникает глубоко в легкие, пациенты зачастую испытывают затруднения дыхания и им могут потребоваться госпитализация и кислородная маска.

https://ria.ru/20210918/koronavirus-1750697045.html

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html

https://ria.ru/20210915/mikst-infektsiya-1750120967.html

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в мире, сша, вашингтон (город), здоровье - общество