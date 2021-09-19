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Памфилова заявила, что партии не высказали претензий по видеонаблюдению
Памфилова заявила, что партии не высказали претензий по видеонаблюдению - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова заявила, что партии не высказали претензий по видеонаблюдению
Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения, работоспособность системы составила свыше 99%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:44
2021-09-19T19:44
2021-09-19T19:44
выборы в государственную думу
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цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения, работоспособность системы составила свыше 99%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Я сейчас встречалась с представителями штаба общественного московского, в котором были все представители партий, и с партиями на федеральном уровне. Вообще никаких претензий, жалоб к качеству видеонаблюдения нет. При этом работоспособность системы составляет 99,98%. Например, за 18 сентября было зафиксировано 12 нарушений в работе видеокамер, среднее время устранения неисправности – 25 минут", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она добавила, что только в двух случаях время на восстановление трансляций превысило час.
РИА Новости
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
Памфилова заявила, что партии не высказали претензий по видеонаблюдению
Глава ЦИК Памфилова: партии не высказали претензий к качеству видеонаблюдения