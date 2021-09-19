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В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,28%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:50
2021-09-19T15:50
2021-09-19T15:50
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
алексей русских
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,28%, сообщила избирательная комиссия региона."Согласно сведениям, поступающим с избирательных участков, к 15.00 (14.00 мск) участие в голосовании на сентябрьских выборах приняли 371 156 избирателей (38,28%)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка к этому времени составляла 34,93%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, в Ульяновской области проходят выборы губернатора. На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ульяновская область, госдума рф, алексей русских
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00