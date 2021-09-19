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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/ulyanovsk-1750806135.html
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,28%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:50
2021-09-19T15:50
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
алексей русских
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,28%, сообщила избирательная комиссия региона."Согласно сведениям, поступающим с избирательных участков, к 15.00 (14.00 мск) участие в голосовании на сентябрьских выборах приняли 371 156 избирателей (38,28%)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка к этому времени составляла 34,93%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, в Ульяновской области проходят выборы губернатора. На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).
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политика, ульяновская область, госдума рф, алексей русских
15:50 19.09.2021
 
В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00

В Ульяновской области проголосовали 38,28 процента избирателей к 15:00

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге
Избиратель во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области к 15.00 (14.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 38,28%, сообщила избирательная комиссия региона.
"Согласно сведениям, поступающим с избирательных участков, к 15.00 (14.00 мск) участие в голосовании на сентябрьских выборах приняли 371 156 избирателей (38,28%)", - говорится в сообщении в Telegram-канале избирательной комиссии региона.
В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка к этому времени составляла 34,93%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, в Ульяновской области проходят выборы губернатора. На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаУльяновская областьГосдума РФАлексей Русских
 
 
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