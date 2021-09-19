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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/uchastki-1750743579.html
В Приднестровье открылись 27 избирательных участков
В Приднестровье открылись 27 избирательных участков - РИА Новости, 19.09.2021
В Приднестровье открылись 27 избирательных участков
Двадцать семь избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) в непризнанном Приднестровье на выборах депутатов российской... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:29
2021-09-19T08:29
выборы в государственную думу
политика
молдавия
румыния
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Двадцать семь избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) в непризнанном Приднестровье на выборах депутатов российской Госдумы восьмого созыва, сообщили РИА Новости в центризбиркоме ПМР.Двенадцать участков открыты в Тирасполе, шесть – в городе Бендеры, по два - в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, по одному - в Григориопольском и Каменском районах, а также в Днестровске.В республике 17 и 18 сентября работало четыре избирательных участка – два для всех жителей Приднестровья, два для военнослужащих ОГРВ и членов их семей. За два дня проголосовало 6 285 человек (из них 3 574 - в первый день).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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РИА Новости
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политика, молдавия, румыния, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
08:29 19.09.2021
 
В Приднестровье открылись 27 избирательных участков

В Приднестровье открылись 27 избирательных участков на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудница участковой избирательной комиссии
Сотрудница участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Двадцать семь избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) в непризнанном Приднестровье на выборах депутатов российской Госдумы восьмого созыва, сообщили РИА Новости в центризбиркоме ПМР.
Двенадцать участков открыты в Тирасполе, шесть – в городе Бендеры, по два - в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, по одному - в Григориопольском и Каменском районах, а также в Днестровске.
В республике 17 и 18 сентября работало четыре избирательных участка – два для всех жителей Приднестровья, два для военнослужащих ОГРВ и членов их семей. За два дня проголосовало 6 285 человек (из них 3 574 - в первый день).
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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