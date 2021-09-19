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В Приднестровье открылись 27 избирательных участков

В Приднестровье открылись 27 избирательных участков - РИА Новости, 19.09.2021

В Приднестровье открылись 27 избирательных участков

Двадцать семь избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) в непризнанном Приднестровье на выборах депутатов российской... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:29

2021-09-19T08:29

2021-09-19T08:29

выборы в государственную думу

политика

молдавия

румыния

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Двадцать семь избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) в непризнанном Приднестровье на выборах депутатов российской Госдумы восьмого созыва, сообщили РИА Новости в центризбиркоме ПМР.Двенадцать участков открыты в Тирасполе, шесть – в городе Бендеры, по два - в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, по одному - в Григориопольском и Каменском районах, а также в Днестровске.В республике 17 и 18 сентября работало четыре избирательных участка – два для всех жителей Приднестровья, два для военнослужащих ОГРВ и членов их семей. За два дня проголосовало 6 285 человек (из них 3 574 - в первый день).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, молдавия, румыния, госдума рф, яблоко, коммунисты россии