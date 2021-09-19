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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/uchastki-1750728394.html
В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования
В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования - РИА Новости, 19.09.2021
В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования
Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:16
2021-09-19T00:16
выборы в государственную думу
политика
сахалинская область
магаданская область
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях.На Сахалине и Курилах начали работу 310 избирательных участков, из них восемь — временных: в аэропорту, СИЗО и в больницах. Кроме того, сахалинский избирком открыл 134 судовые Избирательные комиссии - на судах с портом приписки на Сахалине или Курилах.По итогам первых двух дней голосования явка в Сахалинской области составила 22,73%. Свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы отдали 86 тысяч 610 человек.Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было, сообщила РИА Новости председатель областной Избирательной комиссии Виктория Черкасова.Единый день голосования начался в Магаданской области ровно в 8.00 (00.00 мск) - открылись 90 участков. За два предыдущих дня выборов проголосовали почти 28% избирателей региона, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210918/yavka-1750705665.html
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политика, сахалинская область, магаданская область, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
00:16 19.09.2021
 
В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования

На Сахалине и в Магадане открылись избирательные участки в финальный день голосования

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии во время работы на выборах
Сотрудник участковой избирательной комиссии во время работы на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях.
На Сахалине и Курилах начали работу 310 избирательных участков, из них восемь — временных: в аэропорту, СИЗО и в больницах. Кроме того, сахалинский избирком открыл 134 судовые Избирательные комиссии - на судах с портом приписки на Сахалине или Курилах.
По итогам первых двух дней голосования явка в Сахалинской области составила 22,73%. Свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы отдали 86 тысяч 610 человек.
Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было, сообщила РИА Новости председатель областной Избирательной комиссии Виктория Черкасова.
На избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 18:53Выборы в Государственную думу
Политологи оценили явку на выборах в Госдуму
Единый день голосования начался в Магаданской области ровно в 8.00 (00.00 мск) - открылись 90 участков. За два предыдущих дня выборов проголосовали почти 28% избирателей региона, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.

"За два предыдущих дня явка была достаточно высокой, проголосовали около 28% избирателей региона. Жалоб о нарушениях не поступало. Выборы проходят спокойно, все в штатном режиме", - сообщил Жуков.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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Вчера, 19:31Выборы в Государственную думу
В Приамурье проголосовали на выборах в Госдуму 22,7 процента избирателей
 
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