В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования
На Сахалине и в Магадане открылись избирательные участки в финальный день голосования
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии во время работы на выборах
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях.
На Сахалине и Курилах начали работу 310 избирательных участков, из них восемь — временных: в аэропорту, СИЗО и в больницах. Кроме того, сахалинский избирком открыл 134 судовые Избирательные комиссии - на судах с портом приписки на Сахалине или Курилах.
По итогам первых двух дней голосования явка в Сахалинской области составила 22,73%. Свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы отдали 86 тысяч 610 человек.
Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было, сообщила РИА Новости председатель областной Избирательной комиссии Виктория Черкасова.
Единый день голосования начался в Магаданской области ровно в 8.00 (00.00 мск) - открылись 90 участков. За два предыдущих дня выборов проголосовали почти 28% избирателей региона, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
"За два предыдущих дня явка была достаточно высокой, проголосовали около 28% избирателей региона. Жалоб о нарушениях не поступало. Выборы проходят спокойно, все в штатном режиме", - сообщил Жуков.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.