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В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования

В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования - РИА Новости, 19.09.2021

В Сахалинской и Магаданской областях начался финальный день голосования

Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:16

2021-09-19T00:16

2021-09-19T00:16

выборы в государственную думу

политика

сахалинская область

магаданская область

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коммунисты россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 (00.00 мск) воскресенья в финальный день голосования в Сахалинской и Магаданской областях.На Сахалине и Курилах начали работу 310 избирательных участков, из них восемь — временных: в аэропорту, СИЗО и в больницах. Кроме того, сахалинский избирком открыл 134 судовые Избирательные комиссии - на судах с портом приписки на Сахалине или Курилах.По итогам первых двух дней голосования явка в Сахалинской области составила 22,73%. Свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной Думы отдали 86 тысяч 610 человек.Нарушений на избирательных участках зафиксировано не было, сообщила РИА Новости председатель областной Избирательной комиссии Виктория Черкасова.Единый день голосования начался в Магаданской области ровно в 8.00 (00.00 мск) - открылись 90 участков. За два предыдущих дня выборов проголосовали почти 28% избирателей региона, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/yavka-1750705665.html

https://ria.ru/20210918/vybory-1750708151.html

сахалинская область

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сахалинская область, магаданская область, госдума рф, яблоко, коммунисты россии