https://ria.ru/20210919/tula-1750812591.html
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00
Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:35
2021-09-19T16:35
2021-09-19T16:35
выборы в государственную думу
политика
тульская область
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком."Явка на выборах в Тульской области на 15.00 составила 45,89%. Количество проголосовавших – 530 641 избиратель", - говорится в сообщении.На выборах в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка в регионе на 15.00 на выборах в ГД составляла 30,09%, на выборах губернатора – 30,05%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, тульская область, госдума рф
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00