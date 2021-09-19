Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/tula-1750812591.html
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00
Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:35
2021-09-19T16:35
выборы в государственную думу
политика
тульская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508957_0:0:3504:1970_1920x0_80_0_0_93e9e2e5f2685cb414e1513142298070.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком."Явка на выборах в Тульской области на 15.00 составила 45,89%. Количество проголосовавших – 530 641 избиратель", - говорится в сообщении.На выборах в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка в регионе на 15.00 на выборах в ГД составляла 30,09%, на выборах губернатора – 30,05%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750508957_0:18:2682:2030_1920x0_80_0_0_be023f45743e50b8d6755347bad37ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, тульская область, госдума рф
16:35 19.09.2021
 
Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00

Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Туле
Голосование на избирательном участке в Туле - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком.
"Явка на выборах в Тульской области на 15.00 составила 45,89%. Количество проголосовавших – 530 641 избиратель", - говорится в сообщении.
На выборах в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка в регионе на 15.00 на выборах в ГД составляла 30,09%, на выборах губернатора – 30,05%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТульская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки
06:04"Единая Россия" собирается сохранить конституционное большинство в Госдуме
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
Лента новостейМолния