https://ria.ru/20210919/tula-1750812591.html

Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00

Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Тульской области составила 45,89 процента к 15:00

Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:35

2021-09-19T16:35

2021-09-19T16:35

выборы в государственную думу

политика

тульская область

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора и депутатов Госдумы, по данным на 15.00 воскресенья, составила 45,89%, сообщает областной избирком."Явка на выборах в Тульской области на 15.00 составила 45,89%. Количество проголосовавших – 530 641 избиратель", - говорится в сообщении.На выборах в 2016 году, когда голосование проходило в один день, явка в регионе на 15.00 на выборах в ГД составляла 30,09%, на выборах губернатора – 30,05%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

тульская область

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2021

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политика, тульская область, госдума рф