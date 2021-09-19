https://ria.ru/20210919/temrezov-1750765952.html

Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность

Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность - РИА Новости, 19.09.2021

Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность

Избранный парламентом Карачаево-Черкесии на должность главы региона Рашид Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:43

2021-09-19T11:43

2021-09-19T11:43

политика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577712613_0:61:1000:624_1920x0_80_0_0_7febcf2694a742e534407da71a91f06a.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Карачаево-Черкесии на должность главы региона Рашид Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания Александр Иванов.Церемония прошла после оглашения результатов голосования.Ранее президент России Владимир Путин представил в народное собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы региона: Акбаев Ренат Анзорович – депутат парламента КЧР от партии "Справедливая Россия", он возглавляет комитет по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич – депутат парламента региона от партии ЛДПР, Темрезов Рашид Бориспиевич – глава КЧР.В воскресенье депутаты парламента региона проголосовали единогласно за Темрезова, он получил 48 голосов."Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской республики. Соблюдать и защищать конституцию и законы РФ, Карачаево-Черкесской республики. Стоять на страже единства и целостности Карачаево-Черкесской республики в составе России", - сказал Темрезов, принося присягу."Уважаемые депутаты, Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики", - сказал председатель парламента Александр Иванов. Главе региона вручили символы власти - штандарт главы Карачаево-Черкесской республики и знак главы КЧР.Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с 2011 года.Выборы главы КЧР непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.Также в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября идет голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики.

https://ria.ru/20210719/remont-1741903683.html

https://ria.ru/20210901/temrezov-1748195963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)