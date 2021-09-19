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Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность
Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность - РИА Новости, 19.09.2021
Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность
Избранный парламентом Карачаево-Черкесии на должность главы региона Рашид Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:43
2021-09-19T11:43
политика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Карачаево-Черкесии на должность главы региона Рашид Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания Александр Иванов.Церемония прошла после оглашения результатов голосования.Ранее президент России Владимир Путин представил в народное собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы региона: Акбаев Ренат Анзорович – депутат парламента КЧР от партии "Справедливая Россия", он возглавляет комитет по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич – депутат парламента региона от партии ЛДПР, Темрезов Рашид Бориспиевич – глава КЧР.В воскресенье депутаты парламента региона проголосовали единогласно за Темрезова, он получил 48 голосов."Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской республики. Соблюдать и защищать конституцию и законы РФ, Карачаево-Черкесской республики. Стоять на страже единства и целостности Карачаево-Черкесской республики в составе России", - сказал Темрезов, принося присягу."Уважаемые депутаты, Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики", - сказал председатель парламента Александр Иванов. Главе региона вручили символы власти - штандарт главы Карачаево-Черкесской республики и знак главы КЧР.Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с 2011 года.Выборы главы КЧР непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.Также в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября идет голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики.
https://ria.ru/20210719/remont-1741903683.html
https://ria.ru/20210901/temrezov-1748195963.html
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политика, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
11:43 19.09.2021
 
Избранный главой КЧР Темрезов вступил в должность

Избранный главой КЧР Темрезов принес присягу и вступил в должность

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Избранный парламентом Карачаево-Черкесии на должность главы региона Рашид Темрезов принес присягу и вступил в должность, сообщил председатель заксобрания Александр Иванов.
Церемония прошла после оглашения результатов голосования.
Ранее президент России Владимир Путин представил в народное собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы региона: Акбаев Ренат Анзорович – депутат парламента КЧР от партии "Справедливая Россия", он возглавляет комитет по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич – депутат парламента региона от партии ЛДПР, Темрезов Рашид Бориспиевич – глава КЧР.
В воскресенье депутаты парламента региона проголосовали единогласно за Темрезова, он получил 48 голосов.
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"Клянусь при осуществлении полномочий главы Карачаево-Черкесской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской республики. Соблюдать и защищать конституцию и законы РФ, Карачаево-Черкесской республики. Стоять на страже единства и целостности Карачаево-Черкесской республики в составе России", - сказал Темрезов, принося присягу.
"Уважаемые депутаты, Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики", - сказал председатель парламента Александр Иванов. Главе региона вручили символы власти - штандарт главы Карачаево-Черкесской республики и знак главы КЧР.
Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с 2011 года.
Выборы главы КЧР непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.
Также в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября идет голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики.
Два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 16:52Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: два дома культуры открылись в Карачаево-Черкесии
 
ПолитикаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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