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Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента

Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 12.00 воскресенья составила 65,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:14

2021-09-19T14:14

2021-09-19T14:18

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 12.00 воскресенья составила 65,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.По итогам двух прошедших дней голосования явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%."Продолжается в Татарстане голосование. По данным системы ГАС "Выборы", явка на 12.00 составляет 65,5% от общего количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года, которые проходили в один день, в Татарстане на 12.00 проголосовали 34,92% избирателей. Общая явка в республике пять лет назад составляла 78,79%.По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия