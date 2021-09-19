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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/tatarstan-1750789279.html
Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента
Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 12.00 воскресенья составила 65,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:14
2021-09-19T14:18
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 12.00 воскресенья составила 65,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.По итогам двух прошедших дней голосования явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%."Продолжается в Татарстане голосование. По данным системы ГАС "Выборы", явка на 12.00 составляет 65,5% от общего количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года, которые проходили в один день, в Татарстане на 12.00 проголосовали 34,92% избирателей. Общая явка в республике пять лет назад составляла 78,79%.По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.
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политика, госдума рф, россия
14:14 19.09.2021 (обновлено: 14:18 19.09.2021)
 
Явка на выборах в Татарстане составила 65,5 процента

Явка на выборах в Татарстане на 12:00 составила 65,5 процента

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Женщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 12.00 воскресенья составила 65,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.
Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
По итогам двух прошедших дней голосования явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%.
"Продолжается в Татарстане голосование. По данным системы ГАС "Выборы", явка на 12.00 составляет 65,5% от общего количества избирателей", - сказал Кондратьев журналистам.
На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года, которые проходили в один день, в Татарстане на 12.00 проголосовали 34,92% избирателей. Общая явка в республике пять лет назад составляла 78,79%.
По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.
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