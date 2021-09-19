https://ria.ru/20210919/skandal-1750801218.html

Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму

Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму

У здания посольства России в Киеве произошел конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму, сообщил телеграм-канал... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:21

2021-09-19T15:21

2021-09-19T23:17

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У здания посольства России в Киеве произошел конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму, сообщил телеграм-канал "Политика страны".По словам корреспондента, изначально неподалеку от ворот стоял пикетчик, держащий в руках плакат с антироссийским лозунгом, который он повторял каждый раз, когда кто-то идет голосовать. Позже к нему присоединились еще несколько человек: один из них заявил проходившему в посольство мужчине, что "не рад видеть его в Киеве". При этом находящиеся рядом сотрудники полиции никак не вмешивались в ситуацию.Голосование на думских и иных выборах прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Парламентариев избирают на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/krym-1750585847.html

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в мире, киев, одесса, госдума рф, россия