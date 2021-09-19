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Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму
Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму
У здания посольства России в Киеве произошел конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму, сообщил телеграм-канал... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:21
2021-09-19T23:17
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госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У здания посольства России в Киеве произошел конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму, сообщил телеграм-канал "Политика страны".По словам корреспондента, изначально неподалеку от ворот стоял пикетчик, держащий в руках плакат с антироссийским лозунгом, который он повторял каждый раз, когда кто-то идет голосовать. Позже к нему присоединились еще несколько человек: один из них заявил проходившему в посольство мужчине, что "не рад видеть его в Киеве". При этом находящиеся рядом сотрудники полиции никак не вмешивались в ситуацию.Голосование на думских и иных выборах прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Парламентариев избирают на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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в мире, киев, одесса, госдума рф, россия
15:21 19.09.2021 (обновлено: 23:17 19.09.2021)
 
Украинцы устроили скандал у посольства России в день выборов в Госдуму

Украинцы устроили скандал у посольства России в Киеве из-за пришедших на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Вовк / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. У здания посольства России в Киеве произошел конфликт с участием местных жителей и людей, пришедших проголосовать на выборах в Госдуму, сообщил телеграм-канал "Политика страны".
По словам корреспондента, изначально неподалеку от ворот стоял пикетчик, держащий в руках плакат с антироссийским лозунгом, который он повторял каждый раз, когда кто-то идет голосовать. Позже к нему присоединились еще несколько человек: один из них заявил проходившему в посольство мужчине, что "не рад видеть его в Киеве". При этом находящиеся рядом сотрудники полиции никак не вмешивались в ситуацию.
Голосование на думских и иных выборах прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Парламентариев избирают на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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