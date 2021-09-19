https://ria.ru/20210919/sibir-1750819780.html

Во всех регионах Сибири закрылись избирательные участки

Во всех регионах Сибири закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021

Во всех регионах Сибири закрылись избирательные участки

Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Сибирского федерального округа. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:30

2021-09-19T17:30

2021-09-19T17:30

выборы в государственную думу

политика

алтайский край

новосибирская область

владимир путин

шолбан кара-оол

госдума рф

яблоко

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах федерального и регионального уровней закрылись во всех регионах Сибирского федерального округа.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В 16.00 мск избирательные участки закрылись в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, республиках Тува, Хакасия и Алтай. Омская область из-за разницы часовых поясов завершила голосование в 17.00 мск.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей. По данным краевого избиркома на 18.00 (14.00 мск) проголосовали 780 007 человек, что равняется 37,62%.Явка на голосовании в Госдуму в Туве, по данным избиркома республики, на 18.00 составила 77,44%, на голосовании по выборам главы республики 77,16%. Тува, кроме депутатов Госдумы, выбирает главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Также, помимо досрочных выборов главы республики, в Туве прошли дополнительные выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. По данным избиркома на 1 июля 2021 года - численность избирателей составила 199 161.Кроме красноярцев, помимо депутатов Государственной Думы выбирают депутатов региональных парламентов жители Алтайского края, Омской и Томской областей. В Алтайском крае средняя явка избирателей по состоянию на 15.00 часов составила 34,49%, проголосовало 615 259 человек. По данным на 18.00 (14.00 мск) явка в Новосибирской области составила 34,46%, проголосовало всего 744 953 избирателя. По данным облизбиркома Томской области, на 18.00 местного времени явка на выборах в законодательную думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 37,24%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 37,84%, по округу 182 – 38,14%. В Омской области по данным на 18.00 местного времени (15.00 мск) явка составила 39, 42%.В Хакасии на 18.00 явка составила 34,82%, или 137253 голосов от общего числа избирателей. По данным областного избиркома, явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила 66,46%.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, алтайский край, новосибирская область, владимир путин, шолбан кара-оол, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия, владислав ховалыг