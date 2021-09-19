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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/sevastopol-1750751485.html
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов
Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:58
2021-09-19T09:58
выборы в государственную думу
политика
севастополь
республика крым
госдума рф
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных палат России и Севастополя, член территориальной комиссии Севастополя по дистанционному электронному голосованию Наталья Кирюхина."По состоянию на 9.00 воскресенья в голосовании приняли участие более 80% подавших заявления", - сказала Кирюхина.Она добавила, что обращений в службу технической поддержки от севастопольцев с жалобами на невозможность дистанционного голосования не поступало.В Севастополе 20 тысяч 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). Всего в Севастополе зарегистрировано 326 тысячи 485 избирателей. В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, севастополь, республика крым, госдума рф, россия
09:58 19.09.2021
 
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов

В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов на 9:00

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на избирательном участке в Симферополе
Девушка на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных палат России и Севастополя, член территориальной комиссии Севастополя по дистанционному электронному голосованию Наталья Кирюхина.
"По состоянию на 9.00 воскресенья в голосовании приняли участие более 80% подавших заявления", - сказала Кирюхина.
Она добавила, что обращений в службу технической поддержки от севастопольцев с жалобами на невозможность дистанционного голосования не поступало.
В Севастополе 20 тысяч 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). Всего в Севастополе зарегистрировано 326 тысячи 485 избирателей. В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
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