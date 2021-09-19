https://ria.ru/20210919/sevastopol-1750751485.html
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов
Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:58
2021-09-19T09:58
2021-09-19T09:58
выборы в государственную думу
политика
севастополь
республика крым
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750469317_0:317:2935:1968_1920x0_80_0_0_3ea1ee5000ab9352be45783895c73f24.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных палат России и Севастополя, член территориальной комиссии Севастополя по дистанционному электронному голосованию Наталья Кирюхина."По состоянию на 9.00 воскресенья в голосовании приняли участие более 80% подавших заявления", - сказала Кирюхина.Она добавила, что обращений в службу технической поддержки от севастопольцев с жалобами на невозможность дистанционного голосования не поступало.В Севастополе 20 тысяч 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). Всего в Севастополе зарегистрировано 326 тысячи 485 избирателей. В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750469317_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_825b15b337776a08fbfe37e48b5f2724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, севастополь, республика крым, госдума рф, россия
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов
В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов на 9:00