https://ria.ru/20210919/sevastopol-1750751485.html

В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов

В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

В Севастополе явка на онлайн-голосовании превысила 80 процентов

Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:58

2021-09-19T09:58

2021-09-19T09:58

выборы в государственную думу

политика

севастополь

республика крым

госдума рф

россия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 80% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе проголосовали к утру воскресенья, сообщила РИА Новости член Общественных палат России и Севастополя, член территориальной комиссии Севастополя по дистанционному электронному голосованию Наталья Кирюхина."По состоянию на 9.00 воскресенья в голосовании приняли участие более 80% подавших заявления", - сказала Кирюхина.Она добавила, что обращений в службу технической поддержки от севастопольцев с жалобами на невозможность дистанционного голосования не поступало.В Севастополе 20 тысяч 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). Всего в Севастополе зарегистрировано 326 тысячи 485 избирателей. В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, республика крым, госдума рф, россия