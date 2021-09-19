https://ria.ru/20210919/samooborona-1750728846.html

Юрист назвал средства самообороны, разрешенные к провозу в машине

Юрист назвал средства самообороны, разрешенные к провозу в машине - РИА Новости, 19.09.2021

Юрист назвал средства самообороны, разрешенные к провозу в машине

Российским автомобилистам разрешено без особых мер предосторожности провозить газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства. Важно, чтобы такое РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T01:16

2021-09-19T01:16

2021-09-19T01:16

общество

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российским автомобилистам разрешено без особых мер предосторожности провозить газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства. Важно, чтобы такое устройство имело разрешённые характеристики, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.В большинстве случаев разрешена перевозка ножей и дубинок, как резиновых, так и телескопических. Согласно закону, оружием самообороны являются следующие предметы:Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;Оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер) с патронами травматического и газового действия;Газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства;Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие можно провозить при наличии разрешения и только в целях транспортировки, в сложенном состоянии, без патронов в магазине или стволе, обращает внимание Миронов. “Травматику”, или оружие ограниченного поражения, разрешается носить в целях самообороны. Оно должно находиться на человеке в кобуре. В машине такое оружие должно лежать отдельно от патронов, в зачехленном виде. Такие же правила касаются газовых пистолетов и револьверов.Перевозка импортных или “кустарных” электрошокеров чревато административным наказанием, предупреждает юрист. Ножи и дубинки к провозу разрешены, но их обнаружение может вызвать массу вопросов у инспектора. Эти предметы подпадают под определение холодного оружия или спецсредств, заключил Миронов.

https://ria.ru/20210914/samooborona-1749982341.html

https://ria.ru/20200302/1566494722.html

россия

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2021

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общество, россия, анатолий миронов (адвокат)