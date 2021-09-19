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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя
На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:02
2021-09-19T22:11
выборы в государственную думу
политика
выборы
тверская область
игорь руденя
кпрф
лдпр
коммунисты россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 6,67%, Олег Горлов (ЛДПР) - 0%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - за правду) - 0%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 6,67%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
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политика, выборы, тверская область, игорь руденя, кпрф, лдпр, коммунисты россии, людмила воробьева
22:02 19.09.2021 (обновлено: 22:11 19.09.2021)
 
На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя

На выборах губернатора Тверской области с 80 процентами голосов лидирует Руденя

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала "Россия 24" Тверь
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время интервью в эфире телеканала Россия 24 Тверь - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 6,67%, Олег Горлов (ЛДПР) - 0%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - за правду) - 0%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 6,67%.
Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.

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Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыТверская областьИгорь РуденяКПРФЛДПРКоммунисты РоссииЛюдмила Воробьева
 
 
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