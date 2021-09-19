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На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя

На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах губернатора Тверской области лидирует Руденя

Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:02

2021-09-19T22:02

2021-09-19T22:11

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Людмила Воробьева (КПРФ) набрала 6,67%, Олег Горлов (ЛДПР) - 0%, Дмитрий Игнатьков (Справедливая Россия - за правду) - 0%, Илья Клейменов ("Коммунисты России") - 6,67%.Руденя занимает должность губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, тверская область, игорь руденя, кпрф, лдпр, коммунисты россии, людмила воробьева