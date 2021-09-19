20:16 19.09.2021 (обновлено: 22:12 19.09.2021)
Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России
Bloomberg: поток иностранных инвесторов на российский рынок бьет рекорды
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост, рубль укрепляется, передает Bloomberg.
"Показатели владения российскими облигациями иностранцами достигли рекордного уровня за последние пять месяцев, а оценки кредитных рисков снизились до допандемийного уровня", — говорится в материале.
По мнению эксперта Тимоти Эша из BlueBay Asset Management, рынкам нравится технократическая ориентация правительства страны.
Рост цен на сырье, смягчение американских санкций, а также консервативная финансовая политика Центрального банка России привлекают инвесторов, пишут авторы статьи.
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Москва притягивает международных игроков еще и тем, что создала предсказуемую среду, в которой крайне мала вероятность внезапной смены власти и резких перемен в политическом курсе. Потрясения обычно отпугивают инвесторов от других развивающихся рынков, отметили специалисты.
"Основные экономические показатели восстанавливаются после удара пандемии. Согласно прогнозам, в этом году российская экономика вырастет на 3,9%, профицит текущего счета составит 3,9%, а дефицит бюджета сократится до 0,8%. Валютные резервы страны достигли рекордного уровня в 621 миллиард долларов", — сообщает агентство.
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