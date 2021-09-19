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Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России

Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России - РИА Новости, 19.09.2021

Bloomberg рассказал о рекордном росте фондового рынка в России

Российский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост, рубль укрепляется, передает Bloomberg. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:16

2021-09-19T20:16

2021-09-19T22:12

экономика

москва

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост, рубль укрепляется, передает Bloomberg.По мнению эксперта Тимоти Эша из BlueBay Asset Management, рынкам нравится технократическая ориентация правительства страны.Рост цен на сырье, смягчение американских санкций, а также консервативная финансовая политика Центрального банка России привлекают инвесторов, пишут авторы статьи.Москва притягивает международных игроков еще и тем, что создала предсказуемую среду, в которой крайне мала вероятность внезапной смены власти и резких перемен в политическом курсе. Потрясения обычно отпугивают инвесторов от других развивающихся рынков, отметили специалисты."Основные экономические показатели восстанавливаются после удара пандемии. Согласно прогнозам, в этом году российская экономика вырастет на 3,9%, профицит текущего счета составит 3,9%, а дефицит бюджета сократится до 0,8%. Валютные резервы страны достигли рекордного уровня в 621 миллиард долларов", — сообщает агентство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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экономика, москва, россия