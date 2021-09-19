https://ria.ru/20210919/podmoskove-1750782904.html
В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
Предварительная явка избирателей на выборах в Подмосковье на 12.00 составила 32,5 %, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:36
2021-09-19T13:36
2021-09-19T13:36
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — РИА Новости. Предварительная явка избирателей на выборах в Подмосковье на 12.00 составила 32,5 %, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин."Предварительная явка, ещё пока не подтверждённая системой..., но уже близка к идеалу того, как она будет выглядеть в государственной системе. Явка ... на 12.00 19 сентября в Подмосковье составила 32,5%, что составляет 1 919 000 человек", - сказал Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/vbrosy-1750773761.html
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф
В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00