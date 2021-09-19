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Явка на выборах в Подмосковье составила 29,71%
Явка на выборах в Подмосковье составила 29,71% - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Подмосковье составила 29,71%
Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 10.00 мск составила 29,71%, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:01
2021-09-19T11:01
2021-09-19T11:08
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 10.00 мск составила 29,71%, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома."По состоянию на 10.00 в Московской области проголосовало 1 753 935 человек, что составляет 29,71% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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политика, московская область (подмосковье)
11:01 19.09.2021 (обновлено: 11:08 19.09.2021)
Явка на выборах в Подмосковье составила 29,71%
Явка на выборах в Подмосковье на 10.00 составила 29,71%