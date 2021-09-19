https://ria.ru/20210919/peterburg-1750780507.html

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента

Явка на выборах в Государственную думу в Петербурге, по данным на 10.00 третьего дня голосования, составила 21,13%, в законодательное собрание – 19,97%, сообщил РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:22

2021-09-19T13:22

2021-09-19T13:22

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу в Петербурге, по данным на 10.00 третьего дня голосования, составила 21,13%, в законодательное собрание – 19,97%, сообщил журналистам член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин."Явка на выборах в Госдуму в Петербурге, по данным на 10 часов, составила 21,13%, в законодательное собрание – 19,97%", - сказал он.В 2016 году в день голосования на выборах в Госдуму в Петербурге явка на 10 утра составляла 1,59%, в городской парламент - 1,52%.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов законодательного собрания города.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750780085.html

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политика, санкт-петербург, госдума рф