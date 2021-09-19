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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/parizh-1750781914.html
В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать - РИА Новости, 19.09.2021
В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
В посольстве России в Париже, где организован избирательный участок, образовались очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:30
2021-09-19T13:30
выборы в государственную думу
в мире
франция
госдума рф
россия
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. В посольстве России в Париже, где организован избирательный участок, образовались очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости.Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге и Марселе, а также в Монако - открылись в воскресенье в 8.00.Поначалу соотечественников было немного, однако после 10 часов по местному времени у избирательного участка в посольстве России в Париже выстроились целые очереди из желающих проголосовать. Люди приходят с семьями и маленькими детьми. Несмотря на возможность проголосовать онлайн, многие россияне, проживающие в Париже, предпочитают голосовать на участке.Так, среди голосующих был замечен бывший посол России во Франции Александр Орлов."Депутатские выборы - важный акт гражданской позиции любого гражданина. Голосование - это смысл демократии. Для всех россиян, проживающих как в Париже, так и в Томске - голосование важно, потому что этим человек подчеркивает свою принадлежность к стране… Я живу в Париже, но часто езжу в Москву. Для меня придти сюда - это важнейший гражданский акт", - рассказал посол РИА Новости.Орлов также добавил, что привык голосовать "по-старинке" - на участке, а не онлайн.Как ранее сообщил в беседе с агентством пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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в мире, франция, госдума рф, россия
13:30 19.09.2021
 
В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать

В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать на выборах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. В посольстве России в Париже, где организован избирательный участок, образовались очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге и Марселе, а также в Монако - открылись в воскресенье в 8.00.
Поначалу соотечественников было немного, однако после 10 часов по местному времени у избирательного участка в посольстве России в Париже выстроились целые очереди из желающих проголосовать. Люди приходят с семьями и маленькими детьми. Несмотря на возможность проголосовать онлайн, многие россияне, проживающие в Париже, предпочитают голосовать на участке.
Так, среди голосующих был замечен бывший посол России во Франции Александр Орлов.
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"Депутатские выборы - важный акт гражданской позиции любого гражданина. Голосование - это смысл демократии. Для всех россиян, проживающих как в Париже, так и в Томске - голосование важно, потому что этим человек подчеркивает свою принадлежность к стране… Я живу в Париже, но часто езжу в Москву. Для меня придти сюда - это важнейший гражданский акт", - рассказал посол РИА Новости.
Орлов также добавил, что привык голосовать "по-старинке" - на участке, а не онлайн.
Как ранее сообщил в беседе с агентством пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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