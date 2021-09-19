https://ria.ru/20210919/parizh-1750781914.html

В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать

В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать - РИА Новости, 19.09.2021

В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать

В посольстве России в Париже, где организован избирательный участок, образовались очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:30

2021-09-19T13:30

2021-09-19T13:30

выборы в государственную думу

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. В посольстве России в Париже, где организован избирательный участок, образовались очереди из желающих проголосовать на выборах в Госдуму, передаёт корреспондент РИА Новости.Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге и Марселе, а также в Монако - открылись в воскресенье в 8.00.Поначалу соотечественников было немного, однако после 10 часов по местному времени у избирательного участка в посольстве России в Париже выстроились целые очереди из желающих проголосовать. Люди приходят с семьями и маленькими детьми. Несмотря на возможность проголосовать онлайн, многие россияне, проживающие в Париже, предпочитают голосовать на участке.Так, среди голосующих был замечен бывший посол России во Франции Александр Орлов."Депутатские выборы - важный акт гражданской позиции любого гражданина. Голосование - это смысл демократии. Для всех россиян, проживающих как в Париже, так и в Томске - голосование важно, потому что этим человек подчеркивает свою принадлежность к стране… Я живу в Париже, но часто езжу в Москву. Для меня придти сюда - это важнейший гражданский акт", - рассказал посол РИА Новости.Орлов также добавил, что привык голосовать "по-старинке" - на участке, а не онлайн.Как ранее сообщил в беседе с агентством пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/moldaviya-1750745092.html

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в мире, франция, госдума рф, россия