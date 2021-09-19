17:34 19.09.2021 (обновлено: 18:42 19.09.2021)
Памфилова предложила установить каникулярную неделю для выборов
Памфилова: в России можно установить каникулярную неделю в октябре для проведения выборов
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила установить в октябре каникулярную неделю для проведения выборов.
"Перепись проводим в октябре, знаете почему? Октябрь, считается, самый маломобильный месяц, когда все уже уставилось... В школах в конце октября как раз каникулярная неделя есть, понятно, что не во всех. Но если где-то к единому знаменателю подумать, посмотреть учреждения, сделать каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь", — сказала она во время посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.