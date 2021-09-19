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Памфилова предложила установить каникулярную неделю для выборов

Памфилова предложила установить каникулярную неделю для выборов - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова предложила установить каникулярную неделю для выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила установить в октябре каникулярную неделю для проведения выборов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:34

2021-09-19T17:34

2021-09-19T18:42

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила установить в октябре каникулярную неделю для проведения выборов."Перепись проводим в октябре, знаете почему? Октябрь, считается, самый маломобильный месяц, когда все уже уставилось... В школах в конце октября как раз каникулярная неделя есть, понятно, что не во всех. Но если где-то к единому знаменателю подумать, посмотреть учреждения, сделать каникулярную неделю, то можно было бы проводить без больших потерь", — сказала она во время посещения общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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