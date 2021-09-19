https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750793415.html
Памфилова прокомментировала ролик с фальшивым избирательным участком
Памфилова прокомментировала ролик с фальшивым избирательным участком - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова прокомментировала ролик с фальшивым избирательным участком
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала "фабрикацией фальсификаций" появившийся в Сети ролик с фальшивым избирательным участком в квартире. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:35
2021-09-19T14:35
2021-09-19T15:18
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала "фабрикацией фальсификаций" появившийся в Сети ролик с фальшивым избирательным участком в квартире.Ранее в СМИ появилась информация, что полиция обнаружила в жилом доме съемочную площадку, где записывали на камеру "доказательства" того, что выборы фальсифицируют. Затем запись распространили в интернете.Как указала председатель Центризбиркома, МВД начало расследование и позднее представит информацию по инциденту."Есть факты, совершенно конкретные люди, которые обнаружены. <...> Это никакой не фейк, не постановка — это реальный факт", — сказала она.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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выборы, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
14:35 19.09.2021 (обновлено: 15:18 19.09.2021)
Памфилова прокомментировала ролик с фальшивым избирательным участком
Памфилова опровергла слухи, что видео с фальшивого участка в квартире постановочное
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Глава ЦИК Элла Памфилова
назвала "фабрикацией фальсификаций" появившийся в Сети ролик с фальшивым избирательным участком в квартире.
Ранее в СМИ появилась информация, что полиция обнаружила в жилом доме съемочную площадку, где записывали на камеру "доказательства" того, что выборы фальсифицируют. Затем запись распространили в интернете.
Как указала председатель Центризбиркома, МВД начало расследование и позднее представит информацию по инциденту.
"Есть факты, совершенно конкретные люди, которые обнаружены. <...> Это никакой не фейк, не постановка — это реальный факт", — сказала она.
Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ
, "Зеленые", ЛДПР
, "Новые люди", "Единая Россия
", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко
", Партия роста
, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России
", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.