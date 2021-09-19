https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750776895.html
Памфилова рассказала о встрече с наблюдателями ПАСЕ
Памфилова рассказала о встрече с наблюдателями ПАСЕ - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова рассказала о встрече с наблюдателями ПАСЕ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что провела подробный и заинтересованный разговор с наблюдателями ПАСЕ, приехавшими в РФ для работы на думских... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:01
2021-09-19T13:01
2021-09-19T13:01
выборы в государственную думу
политика
совет европы
госдума рф
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что провела подробный и заинтересованный разговор с наблюдателями ПАСЕ, приехавшими в РФ для работы на думских выборах."Я хочу сказать, на этом фоне ответственно поступила Парламентская ассамблея Совета Европы, у нас состоялся очень подробный, очень заинтересованный разговор. Они действительно смотрят предметно, и это дорогого стоит", - сказала Памфилова.Она выразила надежду, что честные международные наблюдатели, профессионалы внесут свою лепту в передачу объективной картины.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Международные наблюдатели на выборах в Госдуму представляют 55 государств и 10 международных организаций, всего их около 250, заявляла ранее Памфилова.
https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750774316.html
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политика, совет европы, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
Памфилова рассказала о встрече с наблюдателями ПАСЕ
Глава ЦИК Памфилова провела подробный и заинтересованный разговор с наблюдателями ПАСЕ