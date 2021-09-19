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Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов

Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов

Явка на онлайн-голосование в Москве достигла 95% в 18.00 в воскресенье, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:07

2021-09-19T18:07

2021-09-19T18:15

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госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование в Москве достигла 95% в 18.00 в воскресенье, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием в столице.Как следует из данных, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по Федеральному избирательному округу проголосовало более 1,9 миллиона человек в Москве, это 95% от общего числа подавших заявки.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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