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Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов
Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов
Явка на онлайн-голосование в Москве достигла 95% в 18.00 в воскресенье, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:07
2021-09-19T18:07
2021-09-19T18:15
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование в Москве достигла 95% в 18.00 в воскресенье, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием в столице.Как следует из данных, на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по Федеральному избирательному округу проголосовало более 1,9 миллиона человек в Москве, это 95% от общего числа подавших заявки.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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москва, политика, выборы, севастополь, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
18:07 19.09.2021 (обновлено: 18:15 19.09.2021)
Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95 процентов
Явка на онлайн-голосовании в Москве вечером в воскресенье достигла 95 процентов