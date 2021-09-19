Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/ombudsmen-1750802154.html
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами - РИА Новости, 19.09.2021
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в аппарат уполномоченного поступило 12 обращений, связанных с выборами, по всем даны... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:26
2021-09-19T15:26
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
татьяна потяева
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602604770_0:385:1269:1099_1920x0_80_0_0_81f0c791a19f5c0ee712c62749969175.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в аппарат уполномоченного поступило 12 обращений, связанных с выборами, по всем даны разъяснения."У нас в аппарате работает горячая линия, обращения были, 12: по всем даны разъяснения. Две жалобы об отсутствии в списках, вопросы решены", — сообщила РИА Новости Потяева.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
севастополь
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602604770_0:412:1269:1364_1920x0_80_0_0_a01d4e4536a7bb07d80971b5eda9a45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, севастополь, москва, госдума рф, татьяна потяева, россия
15:26 19.09.2021
 
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами

Омбудсмен Москвы Потяева получила 12 обращений, связанных с выборами

© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в аппарат уполномоченного поступило 12 обращений, связанных с выборами, по всем даны разъяснения.
"У нас в аппарате работает горячая линия, обращения были, 12: по всем даны разъяснения. Две жалобы об отсутствии в списках, вопросы решены", — сообщила РИА Новости Потяева.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольМоскваГосдума РФТатьяна ПотяеваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04"Единая Россия" собирается сохранить конституционное большинство в Госдуме
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
Лента новостейМолния