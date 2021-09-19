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Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами - РИА Новости, 19.09.2021
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в аппарат уполномоченного поступило 12 обращений, связанных с выборами, по всем даны... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:26
2021-09-19T15:26
2021-09-19T15:26
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что в аппарат уполномоченного поступило 12 обращений, связанных с выборами, по всем даны разъяснения."У нас в аппарате работает горячая линия, обращения были, 12: по всем даны разъяснения. Две жалобы об отсутствии в списках, вопросы решены", — сообщила РИА Новости Потяева.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, татьяна потяева, россия
Омбудсмен Москвы получила 12 обращений, связанных с выборами
Омбудсмен Москвы Потяева получила 12 обращений, связанных с выборами