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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750800059.html
Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах
Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах
За 3 дня штаб партии ЛДПР зафиксировал 227 нарушений на выборах, из них грубых 86, по ним направлены данные в Центральную избирательную комиссию, заявил лидер... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:13
2021-09-19T15:13
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За 3 дня штаб партии ЛДПР зафиксировал 227 нарушений на выборах, из них грубых 86, по ним направлены данные в Центральную избирательную комиссию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив улучшение ситуации по сравнению с выборами в 2016 году."Никаких особых нарушений мы не зафиксировали... за 3 дня 227 нарушений, но грубых совсем 86, это мы направили в ЦИК, если потребуется в прокуратуру", - сказал Жириновский журналистам в штабе ЛДПР.Он отметил, что ситуация на выборах в этом году лучше, чем в 2016. "Сейчас 2021 год уже получше, поспокойнее", - уточнил Жириновский.Также он в штабе партии принял звонок на горячей линии из Красноярска с жалобой на нарушения на выборах, пообещав направить информацию в ЦИК. Звонивший рассказал, что список избирателей на участке не является актуальным, в нем есть информация об умерших и уже не проживающих в данном районе людях. Кроме того, собеседник отметил, что ущемляются права комиссии, нет возможности ознакомиться с реестром при выездном голосовании."Мы сейчас направим в Центральную избирательную комиссию. Участок 269 город Красноярск", - сказал Жириновский.Он отметил, что на участке нужно пересчитать все бюллетени. "Вам обязаны выдать копию протокола, без копии протокола не уходить с участка, до конца отстаивайте интересы ЛДПР и всех наших избирателей", - подчеркнул Жириновский.Ранее в пресс-службе ЕР рассказали, что более 70 тысяч сообщений о ходе голосования на выборах в РФ поступили в ситуационный центр "Единой России", в том числе о якобы нарушениях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее призвал принять меры по нарушениям в ходе голосования на выборах в Госдуму. По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях. ЦИК обещал оперативно и внимательно рассмотреть жалобу представителей КПРФ по выявленным потенциальным нарушениям. Президиум "Справедливой России – За правду" в пятницу обратился в ЦИК с жалобой на недопуск наблюдателей и членов избиркомов от партии на избирательные участки в Башкирии, сообщал лидер эсеров Сергей Миронов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия
15:13 19.09.2021
 
Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах

Лидер ЛДПР Жириновский: три дня зафиксировано 227 нарушений на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За 3 дня штаб партии ЛДПР зафиксировал 227 нарушений на выборах, из них грубых 86, по ним направлены данные в Центральную избирательную комиссию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив улучшение ситуации по сравнению с выборами в 2016 году.
"Никаких особых нарушений мы не зафиксировали... за 3 дня 227 нарушений, но грубых совсем 86, это мы направили в ЦИК, если потребуется в прокуратуру", - сказал Жириновский журналистам в штабе ЛДПР.
Он отметил, что ситуация на выборах в этом году лучше, чем в 2016. "Сейчас 2021 год уже получше, поспокойнее", - уточнил Жириновский.
Также он в штабе партии принял звонок на горячей линии из Красноярска с жалобой на нарушения на выборах, пообещав направить информацию в ЦИК. Звонивший рассказал, что список избирателей на участке не является актуальным, в нем есть информация об умерших и уже не проживающих в данном районе людях. Кроме того, собеседник отметил, что ущемляются права комиссии, нет возможности ознакомиться с реестром при выездном голосовании.
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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"Мы сейчас направим в Центральную избирательную комиссию. Участок 269 город Красноярск", - сказал Жириновский.
Он отметил, что на участке нужно пересчитать все бюллетени. "Вам обязаны выдать копию протокола, без копии протокола не уходить с участка, до конца отстаивайте интересы ЛДПР и всех наших избирателей", - подчеркнул Жириновский.
Ранее в пресс-службе ЕР рассказали, что более 70 тысяч сообщений о ходе голосования на выборах в РФ поступили в ситуационный центр "Единой России", в том числе о якобы нарушениях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее призвал принять меры по нарушениям в ходе голосования на выборах в Госдуму. По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях. ЦИК обещал оперативно и внимательно рассмотреть жалобу представителей КПРФ по выявленным потенциальным нарушениям. Президиум "Справедливой России – За правду" в пятницу обратился в ЦИК с жалобой на недопуск наблюдателей и членов избиркомов от партии на избирательные участки в Башкирии, сообщал лидер эсеров Сергей Миронов.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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