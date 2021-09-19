https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750800059.html

Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах

Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Жириновский заявил о 227 зафиксированных ЛДПР нарушениях на выборах

За 3 дня штаб партии ЛДПР зафиксировал 227 нарушений на выборах, из них грубых 86, по ним направлены данные в Центральную избирательную комиссию, заявил лидер... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:13

2021-09-19T15:13

2021-09-19T15:13

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

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россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За 3 дня штаб партии ЛДПР зафиксировал 227 нарушений на выборах, из них грубых 86, по ним направлены данные в Центральную избирательную комиссию, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив улучшение ситуации по сравнению с выборами в 2016 году."Никаких особых нарушений мы не зафиксировали... за 3 дня 227 нарушений, но грубых совсем 86, это мы направили в ЦИК, если потребуется в прокуратуру", - сказал Жириновский журналистам в штабе ЛДПР.Он отметил, что ситуация на выборах в этом году лучше, чем в 2016. "Сейчас 2021 год уже получше, поспокойнее", - уточнил Жириновский.Также он в штабе партии принял звонок на горячей линии из Красноярска с жалобой на нарушения на выборах, пообещав направить информацию в ЦИК. Звонивший рассказал, что список избирателей на участке не является актуальным, в нем есть информация об умерших и уже не проживающих в данном районе людях. Кроме того, собеседник отметил, что ущемляются права комиссии, нет возможности ознакомиться с реестром при выездном голосовании."Мы сейчас направим в Центральную избирательную комиссию. Участок 269 город Красноярск", - сказал Жириновский.Он отметил, что на участке нужно пересчитать все бюллетени. "Вам обязаны выдать копию протокола, без копии протокола не уходить с участка, до конца отстаивайте интересы ЛДПР и всех наших избирателей", - подчеркнул Жириновский.Ранее в пресс-службе ЕР рассказали, что более 70 тысяч сообщений о ходе голосования на выборах в РФ поступили в ситуационный центр "Единой России", в том числе о якобы нарушениях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее призвал принять меры по нарушениям в ходе голосования на выборах в Госдуму. По данным ЦК Компартии, нарушения зафиксированы на Дальнем Востоке, в Бурятии, в Брянской, Московской областях. ЦИК обещал оперативно и внимательно рассмотреть жалобу представителей КПРФ по выявленным потенциальным нарушениям. Президиум "Справедливой России – За правду" в пятницу обратился в ЦИК с жалобой на недопуск наблюдателей и членов избиркомов от партии на избирательные участки в Башкирии, сообщал лидер эсеров Сергей Миронов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vbrosy-1750773761.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750790926.html

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политика, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия