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Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму
Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму на московском избирательном участке № 73. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:16
2021-09-19T11:16
2021-09-19T11:16
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму на московском избирательном участке № 73.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, госдума рф, яблоко, сергей миронов, коммунисты россии
Сергей Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму
Глава "Справедливой России" Миронов проголосовал на выборах депутатов в Госдуму