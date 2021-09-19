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Ректор МГУ проголосовал на выборах в Госдуму

Ректор МГУ проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Ректор МГУ проголосовал на выборах в Госдуму

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:30

2021-09-19T12:30

2021-09-19T12:31

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

российский союз ректоров

мгу имени м. в. ломоносова

госдума рф

виктор садовничий

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба вуза."Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Российского союза ректоров академик Виктор Антонович Садовничий принял участие в выборах Государственной думы. Свой выбор ректор МГУ сделал утром 19 сентября на участке 2765 в ГБОУ "Шуваловская школа № 1448", - говорится в сообщении.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними организованы региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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политика, севастополь, москва, российский союз ректоров, мгу имени м. в. ломоносова, госдума рф, виктор садовничий, россия