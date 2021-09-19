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Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда
Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает решения о дополнительных единовременных выплатах блокадникам Ленинграда, отметив, что это еще один знак РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:04
2021-09-19T15:04
общество
санкт-петербург
абхазия
александр беглов
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает решения о дополнительных единовременных выплатах блокадникам Ленинграда, отметив, что это еще один знак внимания и заботы о них.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Губернатором Петербурга Александром Бегловым также было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев."Я очень рада. Это такая особая категория людей. И конечно, такой серьезный знак внимания к ним президента, ленинградца, отец которого воевал, защищал Ленинград, это дорогого стоит. Мы все хорошо знаем, что такое блокада. За медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" стоят нечеловеческие испытания тех, кто это пережил, и беспримерный героизм, беспримерный подвиг. И мне кажется очень своевременным, правильным это было сделано в том числе в год 80-летия открытия Дороги жизни, которая спасала наших жителей ... Я очень рада, что этот год отмечен дополнительными выплатам", - сказала Матвиенко журналистам.Она также подержала решение губернатора Петербурга."Вы знаете, сегодня уже их так мало осталось. Это такие дорогие всем нам люди, что уже не надо делить. И мне кажется, очень правильное принято решение. Вы знаете, я много лет встречаюсь, общаюсь с ними. Знаете, они никогда ничего для себя не просили. Они всегда были активными и, если поднимали какие-то вопросы, то для того, чтобы в городе было лучше, для того, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать. И я считаю, что это хороший шаг, внимание, забота об этих людях", - добавила спикер Совета Федерации.
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общество, санкт-петербург, абхазия, александр беглов, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия
15:04 19.09.2021
 
Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда

Спикер Совфеда Матвиенко назвала выплаты блокадникам знаком внимания и заботы о них

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает решения о дополнительных единовременных выплатах блокадникам Ленинграда, отметив, что это еще один знак внимания и заботы о них.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Губернатором Петербурга Александром Бегловым также было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 21:04
Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев тоже получат выплаты
"Я очень рада. Это такая особая категория людей. И конечно, такой серьезный знак внимания к ним президента, ленинградца, отец которого воевал, защищал Ленинград, это дорогого стоит. Мы все хорошо знаем, что такое блокада. За медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" стоят нечеловеческие испытания тех, кто это пережил, и беспримерный героизм, беспримерный подвиг. И мне кажется очень своевременным, правильным это было сделано в том числе в год 80-летия открытия Дороги жизни, которая спасала наших жителей ... Я очень рада, что этот год отмечен дополнительными выплатам", - сказала Матвиенко журналистам.
Она также подержала решение губернатора Петербурга.
"Правильно поступил, на мой взгляд, и губернатор Санкт-Петербурга, который принял решение из регионального бюджета сделать выплаты тем, кто менее четырех месяцев прожил в Ленинграде", - отметила она.
"Вы знаете, сегодня уже их так мало осталось. Это такие дорогие всем нам люди, что уже не надо делить. И мне кажется, очень правильное принято решение. Вы знаете, я много лет встречаюсь, общаюсь с ними. Знаете, они никогда ничего для себя не просили. Они всегда были активными и, если поднимали какие-то вопросы, то для того, чтобы в городе было лучше, для того, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать. И я считаю, что это хороший шаг, внимание, забота об этих людях", - добавила спикер Совета Федерации.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 01:23
Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре
 
ОбществоСанкт-ПетербургАбхазияАлександр БегловВладимир ПутинСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Россия
 
 
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