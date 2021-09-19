https://ria.ru/20210919/matvienko-1750798427.html
Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда
Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко оценила дополнительные выплаты блокадникам Ленинграда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает решения о дополнительных единовременных выплатах блокадникам Ленинграда, отметив, что это еще один знак РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:04
2021-09-19T15:04
2021-09-19T15:04
общество
санкт-петербург
абхазия
александр беглов
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
ленинград
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает решения о дополнительных единовременных выплатах блокадникам Ленинграда, отметив, что это еще один знак внимания и заботы о них.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья. Губернатором Петербурга Александром Бегловым также было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев."Я очень рада. Это такая особая категория людей. И конечно, такой серьезный знак внимания к ним президента, ленинградца, отец которого воевал, защищал Ленинград, это дорогого стоит. Мы все хорошо знаем, что такое блокада. За медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" стоят нечеловеческие испытания тех, кто это пережил, и беспримерный героизм, беспримерный подвиг. И мне кажется очень своевременным, правильным это было сделано в том числе в год 80-летия открытия Дороги жизни, которая спасала наших жителей ... Я очень рада, что этот год отмечен дополнительными выплатам", - сказала Матвиенко журналистам.Она также подержала решение губернатора Петербурга."Вы знаете, сегодня уже их так мало осталось. Это такие дорогие всем нам люди, что уже не надо делить. И мне кажется, очень правильное принято решение. Вы знаете, я много лет встречаюсь, общаюсь с ними. Знаете, они никогда ничего для себя не просили. Они всегда были активными и, если поднимали какие-то вопросы, то для того, чтобы в городе было лучше, для того, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать. И я считаю, что это хороший шаг, внимание, забота об этих людях", - добавила спикер Совета Федерации.
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общество, санкт-петербург, абхазия, александр беглов, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
поддерживает решения о дополнительных единовременных выплатах блокадникам Ленинграда
, отметив, что это еще один знак внимания и заботы о них.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин
подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В соответствии с указом, в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни в 2021 году будет произведена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей гражданам РФ
, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия
, Республики Южная Осетия
и Приднестровья. Губернатором Петербурга Александром Бегловым
также было принято решение в связи с 80-летием начала работы Дороги жизни предоставить единовременную выплату – 50 тысяч рублей – гражданам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.
"Я очень рада. Это такая особая категория людей. И конечно, такой серьезный знак внимания к ним президента, ленинградца, отец которого воевал, защищал Ленинград, это дорогого стоит. Мы все хорошо знаем, что такое блокада. За медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" стоят нечеловеческие испытания тех, кто это пережил, и беспримерный героизм, беспримерный подвиг. И мне кажется очень своевременным, правильным это было сделано в том числе в год 80-летия открытия Дороги жизни, которая спасала наших жителей ... Я очень рада, что этот год отмечен дополнительными выплатам", - сказала Матвиенко журналистам.
Она также подержала решение губернатора Петербурга
.
"Правильно поступил, на мой взгляд, и губернатор Санкт-Петербурга, который принял решение из регионального бюджета сделать выплаты тем, кто менее четырех месяцев прожил в Ленинграде", - отметила она.
"Вы знаете, сегодня уже их так мало осталось. Это такие дорогие всем нам люди, что уже не надо делить. И мне кажется, очень правильное принято решение. Вы знаете, я много лет встречаюсь, общаюсь с ними. Знаете, они никогда ничего для себя не просили. Они всегда были активными и, если поднимали какие-то вопросы, то для того, чтобы в городе было лучше, для того, чтобы кому-то помочь, кого-то поддержать. И я считаю, что это хороший шаг, внимание, забота об этих людях", - добавила спикер Совета Федерации.