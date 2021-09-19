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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/matvienko-1750770622.html
Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге
Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:18
2021-09-19T12:18
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
госдума рф
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237."Я еще раз убедилась, что голосование организовано удобно, комфортно, безопасно", - сказала сенатор журналистам после голосования.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
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политика, санкт-петербург, госдума рф, валентина матвиенко
12:18 19.09.2021
 
Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге

Глава Совфеда Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237.
"Я еще раз убедилась, что голосование организовано удобно, комфортно, безопасно", - сказала сенатор журналистам после голосования.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
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Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСанкт-ПетербургГосдума РФВалентина Матвиенко
 
 
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