https://ria.ru/20210919/matvienko-1750770622.html

Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге

Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге - РИА Новости, 19.09.2021

Матвиенко проголосовала на выборах в Госдуму в Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:18

2021-09-19T12:18

2021-09-19T12:18

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

госдума рф

валентина матвиенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Матвиенко отдала свой голос на избирательном участке №2237."Я еще раз убедилась, что голосование организовано удобно, комфортно, безопасно", - сказала сенатор журналистам после голосования.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, санкт-петербург, госдума рф, валентина матвиенко