https://ria.ru/20210919/liviya-1750807442.html

Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник

Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2021

Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник

Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:57

2021-09-19T15:57

2021-09-19T15:57

в мире

бенгази

ми-8

халифа хафтар

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БЕНГАЗИ, 19 сен – РИА Новости. Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из вертолетов погиб, сообщил РИА Новости источник в армии."Два вертолета Ми-8 столкнулись в районе Месус, расположенном к юго-востоку от Бенгази, в ходе военных учений. Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210727/liviya-1743110247.html

бенгази

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2021

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в мире, бенгази, ми-8, халифа хафтар