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Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2021
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник
Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:57
2021-09-19T15:57
в мире
бенгази
ми-8
халифа хафтар
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БЕНГАЗИ, 19 сен – РИА Новости. Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из вертолетов погиб, сообщил РИА Новости источник в армии."Два вертолета Ми-8 столкнулись в районе Месус, расположенном к юго-востоку от Бенгази, в ходе военных учений. Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил", - рассказал собеседник агентства.
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в мире, бенгази, ми-8, халифа хафтар
15:57 19.09.2021
 
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник

Источник в ЛНА: два вертолета армии Хафтара столкнулись в воздухе близ Бенгази

© AP Photo / Mohammad HannonСолдаты Ливийской национальной армии
Солдаты Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Mohammad Hannon
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БЕНГАЗИ, 19 сен – РИА Новости. Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из вертолетов погиб, сообщил РИА Новости источник в армии.
"Два вертолета Ми-8 столкнулись в районе Месус, расположенном к юго-востоку от Бенгази, в ходе военных учений. Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил", - рассказал собеседник агентства.
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