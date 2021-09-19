https://ria.ru/20210919/liviya-1750807442.html
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2021
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник
Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:57
2021-09-19T15:57
2021-09-19T15:57
в мире
бенгази
ми-8
халифа хафтар
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БЕНГАЗИ, 19 сен – РИА Новости. Два вертолета Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, столкнулись в воздухе близ Бенгази в ходе учений, экипаж одного из вертолетов погиб, сообщил РИА Новости источник в армии."Два вертолета Ми-8 столкнулись в районе Месус, расположенном к юго-востоку от Бенгази, в ходе военных учений. Два члена экипажа одного из вертолетов погибли, экипаж другого вертолета выжил", - рассказал собеседник агентства.
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в мире, бенгази, ми-8, халифа хафтар
Два вертолета армии Хафтара столкнулись близ Бенгази, сообщил источник
Источник в ЛНА: два вертолета армии Хафтара столкнулись в воздухе близ Бенгази