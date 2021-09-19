https://ria.ru/20210919/krushenie-1750788160.html

В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших

В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших - РИА Новости, 19.09.2021

В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших

Найдены обломки гидросамолета, упавшего в Ханты-Мансийском автономном округе, на месте ЧП также обнаружены тела двоих погибших, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:06

2021-09-19T14:06

2021-09-19T15:12

происшествия

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Найдены обломки гидросамолета, упавшего в Ханты-Мансийском автономном округе, на месте ЧП также обнаружены тела двоих погибших, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.В субботу в Советском районе Югры вблизи озера Глубокое произошло падение гидросамолета в болото. По предварительным данным МЧС, на борту находились два человека."После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного инцидента с гидросамолетом, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в сообщении.По данным ведомства, 16 сентября гидросамолет совершил жесткую посадку в болотистую местность в 85 километрах от города Советского, воздушное судно получило сильные повреждения и на 1,5 метра погрузилось в болотистую почву."На борту воздушного судна находились мужчина и женщина. В результате происшествия они погибли", — добавили в ведомстве.В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота, на месте работает следственная группа и серовский транспортный прокурор.Как добавили в Уральской транспортной прокуратуре, тела погибших и самолет извлечены из воды. Сейчас проводится осмотр места происшествия, гидросамолета, тел погибших, планируется назначение необходимых судебных экспертиз, изъятие всех образцов топлива и масла с узлов и агрегатов, допрос свидетелей и изъятие полетной документации.

https://ria.ru/20210915/mig-29-1750097759.html

https://ria.ru/20210913/samolet-1749902885.html

советский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия