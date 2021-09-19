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В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших
В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших - РИА Новости, 19.09.2021
В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших
Найдены обломки гидросамолета, упавшего в Ханты-Мансийском автономном округе, на месте ЧП также обнаружены тела двоих погибших, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:06
2021-09-19T15:12
происшествия
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Найдены обломки гидросамолета, упавшего в Ханты-Мансийском автономном округе, на месте ЧП также обнаружены тела двоих погибших, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.В субботу в Советском районе Югры вблизи озера Глубокое произошло падение гидросамолета в болото. По предварительным данным МЧС, на борту находились два человека."После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного инцидента с гидросамолетом, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в сообщении.По данным ведомства, 16 сентября гидросамолет совершил жесткую посадку в болотистую местность в 85 километрах от города Советского, воздушное судно получило сильные повреждения и на 1,5 метра погрузилось в болотистую почву."На борту воздушного судна находились мужчина и женщина. В результате происшествия они погибли", — добавили в ведомстве.В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота, на месте работает следственная группа и серовский транспортный прокурор.Как добавили в Уральской транспортной прокуратуре, тела погибших и самолет извлечены из воды. Сейчас проводится осмотр места происшествия, гидросамолета, тел погибших, планируется назначение необходимых судебных экспертиз, изъятие всех образцов топлива и масла с узлов и агрегатов, допрос свидетелей и изъятие полетной документации.
https://ria.ru/20210915/mig-29-1750097759.html
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советский район
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
14:06 19.09.2021 (обновлено: 15:12 19.09.2021)
 
В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших

На месте крушения самолета в Ханты-Мансийском автономном округе нашли тела двух погибших

© Фото : @cmsut.sledcom/InstagramСотрудники СК на месте падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе
Сотрудники СК на месте падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : @cmsut.sledcom/Instagram
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Найдены обломки гидросамолета, упавшего в Ханты-Мансийском автономном округе, на месте ЧП также обнаружены тела двоих погибших, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В субботу в Советском районе Югры вблизи озера Глубокое произошло падение гидросамолета в болото. По предварительным данным МЧС, на борту находились два человека.
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"После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного инцидента с гидросамолетом, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 16 сентября гидросамолет совершил жесткую посадку в болотистую местность в 85 километрах от города Советского, воздушное судно получило сильные повреждения и на 1,5 метра погрузилось в болотистую почву.
"На борту воздушного судна находились мужчина и женщина. В результате происшествия они погибли", — добавили в ведомстве.
В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота, на месте работает следственная группа и серовский транспортный прокурор.
Как добавили в Уральской транспортной прокуратуре, тела погибших и самолет извлечены из воды. Сейчас проводится осмотр места происшествия, гидросамолета, тел погибших, планируется назначение необходимых судебных экспертиз, изъятие всех образцов топлива и масла с узлов и агрегатов, допрос свидетелей и изъятие полетной документации.
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ПроисшествияСоветский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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