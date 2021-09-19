Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе

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Жители квартиры шестиэтажного дома в поселке Токсово Ленинградской области обнаружили необычную находку – из унитаза к ним вылез живой котенок. На вид животному несколько месяцев. Первым делом его отмыли и покормили. Предположительно, котенок мог попасть в канализационные трубы через чердачное помещение, либо его кто-то спустил в унитаз.