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Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе
Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе - РИА Новости, 19.09.2021
Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе
Жители квартиры шестиэтажного дома в поселке Токсово Ленинградской области обнаружили необычную находку – из унитаза к ним вылез живой котенок. На вид животному несколько месяцев. Первым делом его отмыли и покормили. Предположительно, котенок мог попасть в канализационные трубы через чердачное помещение, либо его кто-то спустил в унитаз.
2021-09-19T23:07
2021-09-19T23:07
2021-09-19T23:07
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Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе
Жители квартиры шестиэтажного дома в поселке Токсово Ленинградской области обнаружили необычную находку – из унитаза к ним вылез живой котенок. На вид животному несколько месяцев. Первым делом его отмыли и покормили. Предположительно, котенок мог попасть в канализационные трубы через чердачное помещение, либо его кто-то спустил в унитаз.
2021-09-19T23:07
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видео, животные, жилье, канализация
Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе
Жители квартиры шестиэтажного дома в поселке Токсово Ленинградской области обнаружили необычную находку – из унитаза к ним вылез живой котенок. На вид животному несколько месяцев. Первым делом его отмыли и покормили. Предположительно, котенок мог попасть в канализационные трубы через чердачное помещение, либо его кто-то спустил в унитаз.
2021-09-19T23:07
true
PT0M36S
Семья из Ленобласти нашла котенка в унитазе
Жители квартиры шестиэтажного дома в поселке Токсово Ленинградской области обнаружили необычную находку – из унитаза к ним вылез живой котенок. На вид животному несколько месяцев. Первым делом его отмыли и покормили. Предположительно, котенок мог попасть в канализационные трубы через чердачное помещение, либо его кто-то спустил в унитаз.