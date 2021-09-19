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Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах
Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
2021-09-19T17:21
2021-09-19T17:21
2021-09-19T17:40
видео
выборы
голосование
выборы в государственную думу
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Для некоторых избирателей выборы стали поводом проявить свой юмор и креативность: люди приходили на участки в костюмах лошади, аквалангиста, пирата, невесты, избирательного бюллетеня и различных исторических персонажей.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Конь в пальто, пират и невеста: необычные костюмы избирателей на выборах
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Для некоторых избирателей выборы стали поводом проявить свой юмор и креативность: люди приходили на участки в костюмах лошади, аквалангиста, пирата, невесты, избирательного бюллетеня и различных исторических персонажей.
2021-09-19T17:21
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, выборы, голосование, выборы в государственную думу, видео
Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
2021-09-19T17:21
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PT0M58S
17:21 19.09.2021 (обновлено: 17:40 19.09.2021)
Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.