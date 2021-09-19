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Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах

Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Конь в пальто, пират и зебра: необычные костюмы избирателей на выборах

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

2021-09-19T17:21

2021-09-19T17:21

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Для некоторых избирателей выборы стали поводом проявить свой юмор и креативность: люди приходили на участки в костюмах лошади, аквалангиста, пирата, невесты, избирательного бюллетеня и различных исторических персонажей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Конь в пальто, пират и невеста: необычные костюмы избирателей на выборах С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Для некоторых избирателей выборы стали поводом проявить свой юмор и креативность: люди приходили на участки в костюмах лошади, аквалангиста, пирата, невесты, избирательного бюллетеня и различных исторических персонажей. 2021-09-19T17:21 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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