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В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:47
2021-09-19T11:47
2021-09-19T11:47
распространение коронавируса
общество
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2 376 (случаев заражения за последние сутки), Санкт-Петербург - 1 834, Московская область - 1 004", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом