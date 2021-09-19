https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766670.html

В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.09.2021

В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:47

2021-09-19T11:47

2021-09-19T11:47

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2 376 (случаев заражения за последние сутки), Санкт-Петербург - 1 834, Московская область - 1 004", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766549.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии