Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766670.html
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:47
2021-09-19T11:47
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2 376 (случаев заражения за последние сутки), Санкт-Петербург - 1 834, Московская область - 1 004", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766549.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_3efd7ce18ea9c28f2b22f8b68f551231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 19.09.2021
 
В Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в Москве выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве, Петербурге и Подмосковье - соответственно 2 376, 1 834 и 1 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 2 376 (случаев заражения за последние сутки), Санкт-Петербург - 1 834, Московская область - 1 004", - говорится в сообщении.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
11:46Распространение коронавируса
В России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
13:14В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
13:12Филиппинский боксер Пакьяо будет баллотироваться в президенты, сообщили СМИ
13:12Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния