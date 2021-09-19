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Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:58

2021-09-19T13:58

2021-09-19T14:17

выборы в государственную думу

политика

краснодарский край

госдума рф

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму."На избирательный участок пришли с супругой Галиной. Отдали свои голоса за развитие Кубани и страны. <...> Участие в выборах — это проявление ответственности за свою страну. <...> Давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале и опубликовал видео с избирательного участка.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с региональными и муниципальными выборами. В том числе на территории Краснодарского края — 88 избирательных кампаний различного уровня.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, краснодарский край, госдума рф, вениамин кондратьев