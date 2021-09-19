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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/kondratev-1750786847.html
Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:58
2021-09-19T14:17
выборы в государственную думу
политика
краснодарский край
госдума рф
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму."На избирательный участок пришли с супругой Галиной. Отдали свои голоса за развитие Кубани и страны. &lt;...&gt; Участие в выборах — это проявление ответственности за свою страну. &lt;...&gt; Давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале и опубликовал видео с избирательного участка.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с региональными и муниципальными выборами. В том числе на территории Краснодарского края — 88 избирательных кампаний различного уровня.
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политика, краснодарский край, госдума рф, вениамин кондратьев
13:58 19.09.2021 (обновлено: 14:17 19.09.2021)
 
Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Кубани Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 19 сен — РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах в Госдуму.
"На избирательный участок пришли с супругой Галиной. Отдали свои голоса за развитие Кубани и страны. <...> Участие в выборах — это проявление ответственности за свою страну. <...> Давайте придем на избирательные участки и проголосуем за Россию, Кубань, за будущее свое и своих детей", — написал Кондратьев в своем Telegram-канале и опубликовал видео с избирательного участка.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с региональными и муниципальными выборами. В том числе на территории Краснодарского края — 88 избирательных кампаний различного уровня.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКраснодарский крайГосдума РФВениамин Кондратьев
 
 
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