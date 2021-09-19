https://ria.ru/20210919/khabarovsk-1750782456.html

В Хабаровском крае закрылись избирательные участки

В Хабаровском крае закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.09.2021

В Хабаровском крае закрылись избирательные участки

Избирательные участки закрылись в Хабаровском крае, где в том числе прошли досрочные выборы губернатора, а также в Приморье и Еврейской автономной области. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:34

2021-09-19T13:34

2021-09-19T13:34

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

госдума рф

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Хабаровском крае, где в том числе прошли досрочные выборы губернатора, а также в Приморье и Еврейской автономной области.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Ранее в пятницу избирательные участки уже закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области – там идет подсчет голосов на выборах разного уровня.В 20.00 местного времени (13.00 мск) воскресенья участки закрылись на выборах в Хабаровском крае, начался подсчет голосов. Здесь местные жители в том числе голосовали за кандидатов в губернаторы. Всего на этот пост претендует четыре человека: врио губернатора Михаил Дегтярев (ЛДПР), Марина Ким ("Справедливая Россия - за правду"), Бабек Мамедов ("Родина") и Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").Кроме того, жители Хабаровского края проголосовали на выборах в Госдуму и выборах местного уровня. К 18.00 (11.00 мск) воскресенья явка на выборах в Госдуму в регионе составила 40,67%, на досрочных выборах губернатора - 40,27%. Для сравнения - явка на 18.00 на выборах главы Хабаровского края в 2018 году, когда голосование шло один день, превысила 42%.Также в 13.00 мск закрылись участки в Приморье и Еврейской автономной области. Там прошли выборы депутатов региональных и федерального парламентов. Явка на 15.00 воскресенья на выборах в Госдуму в Приморье составила 34,17%. На выборах в ГД в 2016 году, когда голосовали в течение одного дня, на 15.00 участие в выборах приняли 25,53% избирателей.В ЕАО на 15.00 воскресенья явка на выборах в Госдуму превысила 54% - в голосовании приняли участие чуть более 67 тысяч жителей региона.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210918/feyki-1750703747.html

хабаровский край

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политика, хабаровский край, госдума рф, михаил дегтярев