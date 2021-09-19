https://ria.ru/20210919/khabarovsk-1750774442.html
В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00
В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00
Более 40% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 11.00 мск (18.00 местного времени) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:40
2021-09-19T12:40
2021-09-19T12:40
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
госдума рф
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750472346_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_4c20f187746ad9b83b0e3745585153d8.jpg
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 40% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 11.00 мск (18.00 местного времени) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в Госдуму ФС РФ, сообщает региональный избирком."За (кандидатов на пост - ред.) губернатора (по состоянию - ред.) на 18.00 часов (11.00 мск) проголосовали 40,27%, или 387 533 избирателей, а за претендентов в Госдуму - 395 518 человек. Это 40,67% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750472346_152:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_4998f4f88c73c58a4716db8efa5242ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, хабаровский край, госдума рф, михаил дегтярев
В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00
В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00