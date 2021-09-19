https://ria.ru/20210919/khabarovsk-1750774442.html

В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00

В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Хабаровском крае проголосовали более 40 процентов избирателей к 11:00

Более 40% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 11.00 мск (18.00 местного времени) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:40

2021-09-19T12:40

2021-09-19T12:40

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

госдума рф

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 40% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 11.00 мск (18.00 местного времени) во время заключительного третьего дня голосования за кандидатов в Госдуму ФС РФ, сообщает региональный избирком."За (кандидатов на пост - ред.) губернатора (по состоянию - ред.) на 18.00 часов (11.00 мск) проголосовали 40,27%, или 387 533 избирателей, а за претендентов в Госдуму - 395 518 человек. Это 40,67% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

хабаровский край

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политика, хабаровский край, госдума рф, михаил дегтярев