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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/kareliya-1750817762.html
Явка в Карелии составила 32,96 процента
Явка в Карелии составила 32,96 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка в Карелии составила 32,96 процента
Явка на выборах в Карелии к 15:00 воскресенья составила 32,96%, информирует ЦИК республики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:17
2021-09-19T17:18
выборы в государственную думу
политика
республика карелия
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Карелии к 15:00 воскресенья составила 32,96%, информирует ЦИК республики."В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 15.00 19 сентября, явка избирателей составила 167 855 человек, что составляет 32,96% от числа избирателей Карелии, - говорится в сообщении.В Карелии проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, республика карелия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
17:17 19.09.2021 (обновлено: 17:18 19.09.2021)
 
Явка в Карелии составила 32,96 процента

Явка в Карелии к 15:00 составила 32,96 процента

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы
Избиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Карелии к 15:00 воскресенья составила 32,96%, информирует ЦИК республики.
"В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 15.00 19 сентября, явка избирателей составила 167 855 человек, что составляет 32,96% от числа избирателей Карелии, - говорится в сообщении.
В Карелии проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика КарелияГосдума РФЯблокоКоммунисты РоссииРоссия
 
 
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