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Явка в Карелии составила 32,96 процента
Явка в Карелии составила 32,96 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка в Карелии составила 32,96 процента
Явка на выборах в Карелии к 15:00 воскресенья составила 32,96%, информирует ЦИК республики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:17
2021-09-19T17:17
2021-09-19T17:18
выборы в государственную думу
политика
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Карелии к 15:00 воскресенья составила 32,96%, информирует ЦИК республики."В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 15.00 19 сентября, явка избирателей составила 167 855 человек, что составляет 32,96% от числа избирателей Карелии, - говорится в сообщении.В Карелии проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, республика карелия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
17:17 19.09.2021 (обновлено: 17:18 19.09.2021)
Явка в Карелии составила 32,96 процента
Явка в Карелии к 15:00 составила 32,96 процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Карелии к 15:00 воскресенья составила 32,96%, информирует ЦИК республики.
"В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия
. По состоянию на 15.00 19 сентября, явка избирателей составила 167 855 человек, что составляет 32,96% от числа избирателей Карелии, - говорится в сообщении.
В Карелии проходят выборы в Госдуму
и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.