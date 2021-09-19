https://ria.ru/20210919/kaliningrad-1750798005.html

В Калининградской области проголосовали почти 30 процентов избирателей

В Калининградской области проголосовали почти 30 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Калининградской области проголосовали почти 30 процентов избирателей

Около 30% избирателей Калининградской области проголосовали на выборах депутатов Государственной думы к 12 часам (13.00 мск), сообщили журналистам в областной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:00

2021-09-19T15:00

2021-09-19T15:00

выборы в государственную думу

политика

калининград

калининградская область

госдума рф

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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Около 30% избирателей Калининградской области проголосовали на выборах депутатов Государственной думы к 12 часам (13.00 мск), сообщили журналистам в областной избирательной комиссии."На выборах депутатов Государственной думы средняя явка по региону составила 29,50%. Наибольшая явка в Ладушкинском городском округе – 48,20%. Меньше всего избирателей проголосовало в Полесском городском округе – 28,84%. В Калининграде явка следующая: Ленинградский район – 22,22%, Московский район – 24,15%, Центральный район – 27,49%", - сообщили в избиркоме.В избирательной комиссии напомнили, что отдать свой голос можно было 17 и 18 сентября, за два дня средняя явка по региону составила 25,53%. В единый день голосования на выборах депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года к полудню явка избирателей в Калининградской области составляла 16,19%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители региона выбирают депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде. Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной думы составила 29,44%.Как сообщили ранее в избиркоме, калининградская избирательная комиссия учтет на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Численность избирателей в Калининградской области превышает 822 тысячи человек. В регионе образован 561 избирательный участок (555 постоянных и еще шесть временных — в СИЗО и лечебных учреждениях). Все они работают с соблюдением мер санитарной защиты, оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750790926.html

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политика, калининград, калининградская область, госдума рф