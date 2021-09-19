https://ria.ru/20210919/golosovanie-1750822807.html

Москалькова призвала расширить географию онлайн-голосования

Москалькова призвала расширить географию онлайн-голосования - РИА Новости, 19.09.2021

Москалькова призвала расширить географию онлайн-голосования

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уверена, что география применения онлайн-голосования будет расширяться, опыт следует... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:56

2021-09-19T17:56

2021-09-19T17:56

выборы в государственную думу

общество

севастополь

москва

госдума рф

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уверена, что география применения онлайн-голосования будет расширяться, опыт следует распространить и на другие регионы РФ."Уверена, что география применения онлайн-голосования будет только расширяться, данный успешный опыт необходимо распространить и на другие регионы", - написала Москалькова в Instagram.Она отметила, что многие сотрудники аппарата российского омбудсмена по достоинству оценили новый вид реализации избирательного права.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в городе Севастополе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, москва, госдума рф, татьяна москалькова, россия