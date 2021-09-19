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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/glava-1750736133.html
В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона - РИА Новости, 19.09.2021
В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона
Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье изберут главу республики из кандидатур, предложенных президентом РФ, сообщается на... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T03:05
2021-09-19T03:05
выборы в государственную думу
политика
справки
владимир путин
рашид темрезов
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье изберут главу республики из кандидатур, предложенных президентом РФ, сообщается на сайте парламента региона.Выборы главы Карачаево-Черкесской республики непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.Ранее президент России Владимир Путин представил в народное собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы региона: Ренат Акбаев - депутат парламента региона от партии "Справедливая Россия", он возглавляет комитет по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Олег Жедяев – депутат регионального парламента от партии ЛДПР, Рашид Темрезов – глава КЧР.По информации парламента, очередная 27-я сессия народного собрания, на которой будет избран глава региона, начнется в 10.00.Также в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября идет голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики.
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политика, справки, владимир путин, рашид темрезов, россия
03:05 19.09.2021
 
В Карачаево-Черкесии парламент изберет главу региона

В Карачаево-Черкесии депутаты изберут главу региона из предложенных президентом кандидатур

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии в воскресенье изберут главу республики из кандидатур, предложенных президентом РФ, сообщается на сайте парламента региона.
Выборы главы Карачаево-Черкесской республики непрямые, руководителя региона выбирает парламент из числа предложенных президентом кандидатур.
Ранее президент России Владимир Путин представил в народное собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы региона: Ренат Акбаев - депутат парламента региона от партии "Справедливая Россия", он возглавляет комитет по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Олег Жедяев – депутат регионального парламента от партии ЛДПР, Рашид Темрезов – глава КЧР.
По информации парламента, очередная 27-я сессия народного собрания, на которой будет избран глава региона, начнется в 10.00.
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Вчера, 22:39Выборы в Государственную думу
В России выборы больше всего обсуждают в Москве
Также в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября идет голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСправкиВладимир ПутинРашид ТемрезовРоссия
 
 
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