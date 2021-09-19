https://ria.ru/20210919/germaniya-1750795251.html

На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян

На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян

Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:47

2021-09-19T14:47

2021-09-19T16:17

выборы в государственную думу

политика

выборы

германия

госдума рф

выборы в государственную думу

сергей нечаев (дипломат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378330_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2446ab08e3ff9ad49cfc72dee29742ab.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев."По состоянию на 12 часов берлинского времени, 13 часов московского, в общей сложности в Германии проголосовали 3110 человек. Цифра нарастает, потому что именно сейчас начнется пик. У нас много наблюдателей, как от Общественной палаты, так и от политических партий, даже от Межпарламентской ассамблеи содружества и независимости государств. Работает электронная и пишущая пресса, как российская, так и русскоязычная, которая работает здесь, в Германии" , - сказал он по видеосвязи в информационном центре ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, германия, госдума рф, выборы в государственную думу, сергей нечаев (дипломат), россия