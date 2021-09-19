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На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян
Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:47
2021-09-19T14:47
2021-09-19T16:17
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев."По состоянию на 12 часов берлинского времени, 13 часов московского, в общей сложности в Германии проголосовали 3110 человек. Цифра нарастает, потому что именно сейчас начнется пик. У нас много наблюдателей, как от Общественной палаты, так и от политических партий, даже от Межпарламентской ассамблеи содружества и независимости государств. Работает электронная и пишущая пресса, как российская, так и русскоязычная, которая работает здесь, в Германии" , - сказал он по видеосвязи в информационном центре ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, выборы, германия, госдума рф, выборы в государственную думу, сергей нечаев (дипломат), россия
14:47 19.09.2021 (обновлено: 16:17 19.09.2021)
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян
На выборах в Госдуму в Германии к 13:00 проголосовали более трех тысяч россиян