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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/germaniya-1750795251.html
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян
Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:47
2021-09-19T16:17
выборы в государственную думу
политика
выборы
германия
госдума рф
выборы в государственную думу
сергей нечаев (дипломат)
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев."По состоянию на 12 часов берлинского времени, 13 часов московского, в общей сложности в Германии проголосовали 3110 человек. Цифра нарастает, потому что именно сейчас начнется пик. У нас много наблюдателей, как от Общественной палаты, так и от политических партий, даже от Межпарламентской ассамблеи содружества и независимости государств. Работает электронная и пишущая пресса, как российская, так и русскоязычная, которая работает здесь, в Германии" , - сказал он по видеосвязи в информационном центре ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, выборы, германия, госдума рф, выборы в государственную думу, сергей нечаев (дипломат), россия
14:47 19.09.2021 (обновлено: 16:17 19.09.2021)
 
На выборах в Госдуму в Германии проголосовали более трех тысяч россиян

На выборах в Госдуму в Германии к 13:00 проголосовали более трех тысяч россиян

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более трех тысяч россиян в Германии проголосовали на выборах в Госдуму по состоянию на 13.00 (мск), заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"По состоянию на 12 часов берлинского времени, 13 часов московского, в общей сложности в Германии проголосовали 3110 человек. Цифра нарастает, потому что именно сейчас начнется пик. У нас много наблюдателей, как от Общественной палаты, так и от политических партий, даже от Межпарламентской ассамблеи содружества и независимости государств. Работает электронная и пишущая пресса, как российская, так и русскоязычная, которая работает здесь, в Германии" , - сказал он по видеосвязи в информационном центре ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыГерманияГосдума РФВыборы в Государственную думуСергей Нечаев (дипломат)Россия
 
 
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