https://ria.ru/20210919/gazoprovod-1750729892.html

СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском

СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском - РИА Новости, 19.09.2021

СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:45

2021-09-19T00:45

2021-09-19T00:45

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дамаск (город)

сирия

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КАИР, 19 сен – РИА Новости. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем диверсии, сообщает сирийское госагентство SANA."Министерство нефти и минеральных ресурсов объявило сегодня о возобновлении подачи газа в газопровод "Аль-Араби" после завершения его ремонта техническими специалистами министерства", - цитирует заявление ведомства агентство SANA.Министр энергетики Сирии Гассан Замель в пятницу сообщил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее сообщалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.По сообщению агентства Рейтер, ответственность за диверсию взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210918/diversiya-1750631510.html

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дамаск (город)

сирия

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в мире, дамаск (город), сирия