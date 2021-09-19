https://ria.ru/20210919/gazoprovod-1750729892.html
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском - РИА Новости, 19.09.2021
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском
Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:45
2021-09-19T00:45
2021-09-19T00:45
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КАИР, 19 сен – РИА Новости. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем диверсии, сообщает сирийское госагентство SANA."Министерство нефти и минеральных ресурсов объявило сегодня о возобновлении подачи газа в газопровод "Аль-Араби" после завершения его ремонта техническими специалистами министерства", - цитирует заявление ведомства агентство SANA.Министр энергетики Сирии Гассан Замель в пятницу сообщил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее сообщалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.По сообщению агентства Рейтер, ответственность за диверсию взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, дамаск (город), сирия
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском
SANA: в Сирии возобновили работу газопровода "Аль-Араби" к югу от Дамаска