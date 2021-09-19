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СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском - РИА Новости, 19.09.2021
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском
Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:45
2021-09-19T00:45
в мире
дамаск (город)
сирия
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КАИР, 19 сен – РИА Новости. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем диверсии, сообщает сирийское госагентство SANA."Министерство нефти и минеральных ресурсов объявило сегодня о возобновлении подачи газа в газопровод "Аль-Араби" после завершения его ремонта техническими специалистами министерства", - цитирует заявление ведомства агентство SANA.Министр энергетики Сирии Гассан Замель в пятницу сообщил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее сообщалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.По сообщению агентства Рейтер, ответственность за диверсию взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210918/diversiya-1750631510.html
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в мире, дамаск (город), сирия
00:45 19.09.2021
 
СМИ: в Сирии возобновили работу газопровода под Дамаском

SANA: в Сирии возобновили работу газопровода "Аль-Араби" к югу от Дамаска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска
Пригород Дамаска - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 19 сен – РИА Новости. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска после совершенной на нем диверсии, сообщает сирийское госагентство SANA.
"Министерство нефти и минеральных ресурсов объявило сегодня о возобновлении подачи газа в газопровод "Аль-Араби" после завершения его ремонта техническими специалистами министерства", - цитирует заявление ведомства агентство SANA.
Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 00:57
Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе
Министр энергетики Сирии Гассан Замель в пятницу сообщил, что диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей сирийской столице. Позднее сообщалось о восстановлении электроснабжения. По данным источника сирийского телеканала "Ихбария", помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.
По сообщению агентства Рейтер, ответственность за диверсию взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
00:27
СМИ: ИГ* взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии
*Запрещенная в России террористическая организация
 
В миреДамаск (город)Сирия
 
 
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