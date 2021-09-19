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Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
Фейковых вбросов на выборах стало больше, чем реальных сигналов о нарушениях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:57
2021-09-19T13:57
2021-09-19T13:58
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Фейковых вбросов на выборах стало больше, чем реальных сигналов о нарушениях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Фейковых вбросов существенно больше, чем реальных сигналов о том, что где-то в какой-то мере нарушения. Фейковые новости все разоблачаются. Желающих повлиять на Россию извне, покачать ситуацию много", - сказала Матвиенко журналистам после того, как проголосовала на выборах."Мы владеем всеми фактами, внимательно следим и создали инструменты, которые не позволяют кому-либо со стороны искажать результаты выборов либо влиять на них", - добавила спикер Совфеда.По ее словам, реальных сигналов о нарушениях сейчас меньше, чем на предыдущих выборах."Наверное, какие-то рабочие нарушения есть и будут: человеческий фактор. Но наше законодательство очень строго подходит к оценке таких нарушений, и те, кто это позволит себе, будет привлечен к строгой ответственности. Но хочу сказать, что примеров таких меньше, чем на предыдущих выборах. Они есть, с ними разбираются региональные избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия. Поверьте, оценки будут даны самые строгие", - отметила Матвиенко.Также, по ее словам, на этих выборах было меньше отказов со стороны избирательной комиссии в регистрации."Еще подтверждает, что выборы становятся все более демократичными и прозрачными, тот факт, что на этих выборах было гораздо меньше отказов со стороны избирательной комиссии в регистрации. И несколько случаев, которые были приняты городскими и областными избирательными комиссиями, были опротестованы в суде, и было восстановлено право этих граждан участвовать в выборах. Эти примеры показывают, что система работает на максимальное привлечение людей на выборы, на обеспечение прозрачности и демократичности выборов, чтобы ни у кого не было сомнений в честности всего происходящего", - сказала спикер Совета Федерации.По ее словам, из всех регионов идут позитивные отклики об организации выборов и удобстве для избирателей."Наблюдатели уже докладывали, что они просто не ожидали такого уровня организации выборов, доступности выборов, и с их стороны идут очень позитивные оценки", - сказала Матвиенко.Спикер Совета Федерации проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Петербурге.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, санкт-петербург, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
13:57 19.09.2021 (обновлено: 13:58 19.09.2021)
Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
Матвиенко: фейков на выборах стало больше, чем реальных сигналов о нарушениях
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости.
Фейковых вбросов на выборах стало больше, чем реальных сигналов о нарушениях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Фейковых вбросов существенно больше, чем реальных сигналов о том, что где-то в какой-то мере нарушения. Фейковые новости все разоблачаются. Желающих повлиять на Россию извне, покачать ситуацию много", - сказала Матвиенко журналистам после того, как проголосовала на выборах.
"Мы владеем всеми фактами, внимательно следим и создали инструменты, которые не позволяют кому-либо со стороны искажать результаты выборов либо влиять на них", - добавила спикер Совфеда.
По ее словам, реальных сигналов о нарушениях сейчас меньше, чем на предыдущих выборах.
"Наверное, какие-то рабочие нарушения есть и будут: человеческий фактор. Но наше законодательство очень строго подходит к оценке таких нарушений, и те, кто это позволит себе, будет привлечен к строгой ответственности. Но хочу сказать, что примеров таких меньше, чем на предыдущих выборах. Они есть, с ними разбираются региональные избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия. Поверьте, оценки будут даны самые строгие", - отметила Матвиенко.
Также, по ее словам, на этих выборах было меньше отказов со стороны избирательной комиссии в регистрации.
"Еще подтверждает, что выборы становятся все более демократичными и прозрачными, тот факт, что на этих выборах было гораздо меньше отказов со стороны избирательной комиссии в регистрации. И несколько случаев, которые были приняты городскими и областными избирательными комиссиями, были опротестованы в суде, и было восстановлено право этих граждан участвовать в выборах. Эти примеры показывают, что система работает на максимальное привлечение людей на выборы, на обеспечение прозрачности и демократичности выборов, чтобы ни у кого не было сомнений в честности всего происходящего", - сказала спикер Совета Федерации.
По ее словам, из всех регионов идут позитивные отклики об организации выборов и удобстве для избирателей.
"Наблюдатели уже докладывали, что они просто не ожидали такого уровня организации выборов, доступности выборов, и с их стороны идут очень позитивные оценки", - сказала Матвиенко.
Спикер Совета Федерации проголосовала в воскресенье на выборах на избирательном участке в Петербурге
.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Петербурге в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и депутатов Законодательного собрания города.