13:53 19.09.2021 (обновлено: 13:44 20.09.2021)
Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили
© Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйстваБолее 100 тыс кв м дорожного покрытия обновили на Красной Пресне и Звенигородском шоссе
© Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обновили в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На улице Красная Пресня – от Большой Грузинской улицы до улицы 1905 года – и на участке Звенигородского шоссе от улицы 1905 года до ТТК общей протяженностью 2,7 км отремонтировали асфальтобетонное покрытие площадью 110 тысяч квадратных метров. В работах задействовали 1650 специалистов и 750 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт провели с частичным ограничением движения.
"На первом этапе отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, пешеходные переходы, остановки городского общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Дополняется, что всего этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов дорожного хозяйства общей площадью свыше 23 млн квадратных метров. Работы выполнены на 92%.