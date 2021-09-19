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Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили
Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили - РИА Новости, 20.09.2021
Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили
Более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обновили в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T13:53
2021-09-20T13:44
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обновили в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ремонт провели с частичным ограничением движения.Дополняется, что всего этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов дорожного хозяйства общей площадью свыше 23 млн квадратных метров. Работы выполнены на 92%.
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общество, городское хозяйство москвы
13:53 19.09.2021 (обновлено: 13:44 20.09.2021)
 

Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили

© Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйстваБолее 100 тыс кв м дорожного покрытия обновили на Красной Пресне и Звенигородском шоссе
Более 100 тыс кв м дорожного покрытия обновили на Красной Пресне и Звенигородском шоссе
© Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обновили в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На улице Красная Пресня – от Большой Грузинской улицы до улицы 1905 года – и на участке Звенигородского шоссе от улицы 1905 года до ТТК общей протяженностью 2,7 км отремонтировали асфальтобетонное покрытие площадью 110 тысяч квадратных метров. В работах задействовали 1650 специалистов и 750 единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт провели с частичным ограничением движения.
"На первом этапе отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Нанесли разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, пешеходные переходы, остановки городского общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Дополняется, что всего этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов дорожного хозяйства общей площадью свыше 23 млн квадратных метров. Работы выполнены на 92%.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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