https://ria.ru/20210919/doroga-1750964427.html

Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили

Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили - РИА Новости, 20.09.2021

Дорожное покрытие на Красной Пресне и Звенигородском шоссе обновили

Более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обновили в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-19T13:53

2021-09-19T13:53

2021-09-20T13:44

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч квадратных метров дорожного покрытия обновили в рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ремонт провели с частичным ограничением движения.Дополняется, что всего этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов дорожного хозяйства общей площадью свыше 23 млн квадратных метров. Работы выполнены на 92%.

https://ria.ru/20210901/remont-1748157282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, городское хозяйство москвы