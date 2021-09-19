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ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР - РИА Новости, 19.09.2021
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:56
2021-09-19T11:56
в мире
украина
киев
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."Командованием 24-й бригады (вооруженных сил Украины) отданы указания об ограничении работы наблюдателей в местах хранения запрещенного минскими соглашениями вооружения. C целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева – ред.), украинские каратели установили предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.По его словам, данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 18 сентября 2021 года."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20210910/donbass-1749559080.html
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украина
киев
луганская народная республика
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
11:56 19.09.2021
 
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР

ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы не допустить ОБСЕ в места с техникой, заявили в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 16:34
В ЛНР зафиксировали случаи глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе
"Командованием 24-й бригады (вооруженных сил Украины) отданы указания об ограничении работы наблюдателей в местах хранения запрещенного минскими соглашениями вооружения. C целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева – ред.), украинские каратели установили предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.
По его словам, данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 18 сентября 2021 года.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
08:54
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
 
В миреУкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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