ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы не допустить ОБСЕ в места с техникой, заявили в ЛНР
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения запрещенного минскими договоренностями вооружения и военной техники в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
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"Командованием 24-й бригады (вооруженных сил Украины) отданы указания об ограничении работы наблюдателей в местах хранения запрещенного минскими соглашениями вооружения. C целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева – ред.), украинские каратели установили предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта", - заявил офицер пресс-службы Народной милиции.
По его словам, данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 18 сентября 2021 года.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.