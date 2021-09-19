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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 19.09.2021
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:46
2021-09-19T09:46
2021-09-19T09:46
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о трех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 28 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов."Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 35 единиц", - добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20210919/donbass-1750745942.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Представитель ДНР: силовики обстреляли территорию Донбасса из минометов и гранатометов