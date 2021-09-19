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Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной

Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной - РИА Новости, 19.09.2021

Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на встрече с общественниками, что явка на нынешних выборах была рекордной за последние шесть лет и... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:33

2021-09-19T16:33

2021-09-19T16:33

выборы в государственную думу

политика

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хабаровский край

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выборы в государственную думу

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на встрече с общественниками, что явка на нынешних выборах была рекордной за последние шесть лет и составила 42%."Явка рекордная, если брать в сравнении с 2016 годом, на выборах депутатов Госдумы она составляла по округам - 38,4%. В 2018 году на выборах губернатора в первом туре проголосовало 36%. В 2019 на выборах в Госдуму проголосовали 34%. Сейчас мы видим - 42%. Это говорит о том, что большой интерес у людей к выборам. Это говорит о том, что у людей было большое желание высказаться" - сказал Дегтярев.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, хабаровский край, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, михаил дегтярев