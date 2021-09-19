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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/degtyarev-1750812428.html
Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной
Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной - РИА Новости, 19.09.2021
Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на встрече с общественниками, что явка на нынешних выборах была рекордной за последние шесть лет и... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:33
2021-09-19T16:33
выборы в государственную думу
политика
выборы
хабаровский край
госдума рф
лдпр
выборы в государственную думу
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на встрече с общественниками, что явка на нынешних выборах была рекордной за последние шесть лет и составила 42%."Явка рекордная, если брать в сравнении с 2016 годом, на выборах депутатов Госдумы она составляла по округам - 38,4%. В 2018 году на выборах губернатора в первом туре проголосовало 36%. В 2019 на выборах в Госдуму проголосовали 34%. Сейчас мы видим - 42%. Это говорит о том, что большой интерес у людей к выборам. Это говорит о том, что у людей было большое желание высказаться" - сказал Дегтярев.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
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политика, выборы, хабаровский край, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, михаил дегтярев
16:33 19.09.2021
 
Дегтярев назвал явку на выборах губернатора Хабаровского края рекордной

Врио хабаровского губернатора Дегтярев: явка на выборах была рекордной за последние шесть

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на встрече с общественниками, что явка на нынешних выборах была рекордной за последние шесть лет и составила 42%.
"Явка рекордная, если брать в сравнении с 2016 годом, на выборах депутатов Госдумы она составляла по округам - 38,4%. В 2018 году на выборах губернатора в первом туре проголосовало 36%. В 2019 на выборах в Госдуму проголосовали 34%. Сейчас мы видим - 42%. Это говорит о том, что большой интерес у людей к выборам. Это говорит о том, что у людей было большое желание высказаться" - сказал Дегтярев.
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
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18 июня, 14:29Инфографика
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