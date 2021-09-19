https://ria.ru/20210919/chelyabinsk-1750787980.html

В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00

В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00

Почти 40% избирателей в Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (13.00 мск) 19 сентября, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:05

2021-09-19T14:05

2021-09-19T14:05

выборы в государственную думу

политика

челябинская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750784948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_730b27eb43b41072b9025bb6a3b2110a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 40% избирателей в Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (13.00 мск) 19 сентября, сообщила областная избирательная комиссия.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября."По состоянию на 15.00 (13.00 мск) 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 38,46% избирателей", - говорится в сообщении.Как сообщалось, на 12.00 (10.00 мск) на выборах депутатов Госдумы проголосовали 32,43% избирателей.По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили в один день, на 15.00 проголосовали 30,13% избирателей.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, челябинская область, госдума рф