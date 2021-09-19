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В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00
В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00
Почти 40% избирателей в Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (13.00 мск) 19 сентября, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:05
2021-09-19T14:05
2021-09-19T14:05
выборы в государственную думу
политика
челябинская область
госдума рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 40% избирателей в Челябинской области проголосовали на выборах в Госдуму к 15.00 (13.00 мск) 19 сентября, сообщила областная избирательная комиссия.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября."По состоянию на 15.00 (13.00 мск) 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовали 38,46% избирателей", - говорится в сообщении.Как сообщалось, на 12.00 (10.00 мск) на выборах депутатов Госдумы проголосовали 32,43% избирателей.По данным облизбиркома, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, которые проходили в один день, на 15.00 проголосовали 30,13% избирателей.
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политика, челябинская область, госдума рф
В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00
В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00