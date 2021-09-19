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Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00

Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00

К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:16

2021-09-19T14:16

2021-09-19T14:53

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ГРОЗНЫЙ, 19 сен — РИА Новости. К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком.Это составило 83,34 процента от общей численности избирателей.В республике работают 495 постоянных избирательных участков, а также 20 временных на территории воинских частей, больниц и СИЗО.В единый день голосования там проходят выборы главы региона, депутатов федерального и местного парламентов, представительных органов муниципальных образований.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, россия