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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/chechnya-1750789641.html
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00
К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:16
2021-09-19T14:53
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
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ГРОЗНЫЙ, 19 сен — РИА Новости. К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком.Это составило 83,34 процента от общей численности избирателей.В республике работают 495 постоянных избирательных участков, а также 20 временных на территории воинских частей, больниц и СИЗО.В единый день голосования там проходят выборы главы региона, депутатов федерального и местного парламентов, представительных органов муниципальных образований.
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политика, госдума рф, россия
14:16 19.09.2021 (обновлено: 14:53 19.09.2021)
 
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00

Явка на выборах в Чечне к 12:00 превысила 80 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ГРОЗНЫЙ, 19 сен — РИА Новости. К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком.
Это составило 83,34 процента от общей численности избирателей.
В республике работают 495 постоянных избирательных участков, а также 20 временных на территории воинских частей, больниц и СИЗО.
В единый день голосования там проходят выборы главы региона, депутатов федерального и местного парламентов, представительных органов муниципальных образований.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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