https://ria.ru/20210919/chechnya-1750789641.html
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00
К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:16
2021-09-19T14:16
2021-09-19T14:53
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_fe0e1dbfeecc16e01632d878708a342d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 сен — РИА Новости. К 12:00 в голосовании на выборах в Чечне приняли участие 645 859 избирателей, передает региональный избирком.Это составило 83,34 процента от общей численности избирателей.В республике работают 495 постоянных избирательных участков, а также 20 временных на территории воинских частей, больниц и СИЗО.В единый день голосования там проходят выборы главы региона, депутатов федерального и местного парламентов, представительных органов муниципальных образований.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774198_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_f2dffc7945a24c30f14e9db100cac3d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия
14:16 19.09.2021 (обновлено: 14:53 19.09.2021)
Явка на выборах в Чечне превысила 80 процентов к 12:00
Явка на выборах в Чечне к 12:00 превысила 80 процентов